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Елизавету II догоняют в королевском рейтинге. И это не принц Уильям

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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11 июля, 12:47
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У Ее Величества появилась серьезная конкуренция. Кто почти опередил королеву в популярности – узнайте в материале "Сегодня"
У Елизаветы II появился конкурент в королевском рейтинге
У Елизаветы II появился конкурент в королевском рейтинге / Фото: Getty Images

Каждый квартал британская компания YouGov публикует королевский рейтинг, в котором выбирает самую популярную особу из монаршей семьи.

Естественно, первое место в ТОП занимает королева Елизавета II. Даже не смотря на то, что Ее Величество передала часть своих обязанностей принцу Чарльзу, британцы поддерживают свою правительницу.

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Однако после последнего опроса у королевы появилась серьезная конкуренция. Как сообщает издание Express, второе место заняла Кейт Миддлтон.

Герцогиня Кембриджская обогнала даже своего мужа принца Уильяма, который обычно шел в списке сразу после Елизаветы II.

Кейт Миддлтон заняла второе место в рейтинге
Кейт Миддлтон заняла второе место в рейтинге / Фото: Getty Images

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Кейт получила 93-процентный рейтинг славы и 68-процентный рейтинг популярности — всего на семь процентов меньше, чем у королевы, чья популярность составляла 75 процентов.

Принцу Уильяму не хватило всего четыре процента, чтобы обогнать супругу. Поэтому герцог Кембриджский занял третье место в королевском рейтинге.

Принц Уильям замыкает тройку лидеров
Принц Уильям замыкает тройку лидеров / Фото: Getty Images

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А вот будущий король принц Чарльз не попал даже в пятерку лидеров. В рейтинге его обогнали покойный принц Филипп, сестра принцесса Анна и ее дочь Зара Тиндалл. Герцог Корнуолльский оказался на седьмом месте и набрал всего 42 процента популярности.

Принц Чарльз оказался седьмым в списке популярности
Принц Чарльз оказался седьмым в списке популярности / Фото: Getty Images

Королевский рейтинг – кто на последнем месте?

Неожиданно, но в конце списка оказалась Меган Маркл. Нижем чем у нее, рейтинг только у принца Эндрю после секс-скандала.

  1. Королева – 75 процентов популярности
  2. Кейт, герцогиня Кембриджская — 68 процентов.
  3. Принц Уильям — 66 процентов
  4. Принц Филипп – 64 процента
  5. Принцесса Анна – 53 процента
  6. Зара Тиндалл — 49 процентов
  7. Принц Чарльз — 42 процента
  8. Камилла, герцогиня Корнуольская — 40 процентов
  9. Софи, графиня Уэссекская — 37 процентов
  10. Принц Эдвард – 35 процентов
  11. Принц Гарри — 34 процента
  12. Принцесса Евгения — 31 процент
  13. Принцесса Беатрис – 28 процентов
  14. Меган, герцогиня Сассекская — 25 процентов
  15. Принц Эндрю – 11 процентов

Кто точно знает, как стать популярным, так это дети герцога и герцогини Кембриджских. Напомним, принц Джордж "взорвал" Сеть смешными фото с Уимблдона.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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