Еще одна смерть: Елизавета II потеряла близкую подругу

Фрейлина британской королевы леди Фарнхэм скончалась в возрасте 90 лет. Она служила Елизавете II почти 45 лет

Близкая подруга и фрейлина британской королевы - леди Фарнхэм - скончалась в возрасте 90 лет / Фото: Getty Images

Британская королева, чей муж принц Филипп скончался весной прошлого года, снова скорбит – умерла ее близкая подруга и фрейлина леди Фарнхэм. Ей было 90 лет, смерть наступила 29 декабря, пишет The Telegraph.

Леди Фарнхэм служила Ее Величеству с 1987 года, она долгое время поддерживала королеву, сопровождала ее на службе в честь Бриллиантового юбилея в 2012 году после того, как герцог Эдинбургский был госпитализирован и не смог присутствовать на мероприятии.

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Ранее умерла еще одна из ближайших друзей Елизаветы II – герцогиня Графтонская. Ее не стало 3 декабря 2021-го в возрасте 101 года.

Ранее перед Рождеством 95-летняя королева Британии записала традиционное поздравление, в своей речи она упомянула покойного мужа, а рядом с ней было фото принца Филиппа.

Елизавета II впервые отметила Рождество без принца Филиппа / Фото: Getty Images

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Ранее мы объясняли, почему Елизавету II оскорбило новое фото принца Гарри и Меган Маркл с детьми.