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Если Меган и Гарри вернутся в Великобританию, их поселят отдельно от Кейт и Уильяма – инсайдер

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
9 октября, 06:30
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Ожидается, что герцоги Сассекские вернутся на родину Гарри ближе к рождественским праздникам. Королевские эксперты считают, что пара ни за что не будет жить под одной крышей с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом
Герцоги Кембриджские не останутся под одной крышей с принцем Гарри и Меган Маркл - инсайдер
Герцоги Кембриджские не останутся под одной крышей с принцем Гарри и Меган Маркл - инсайдер / Фото: Getty Images

Члены королевской семьи соберутся на празднование Рождества все вместе. Вероятно, к ним присоединятся герцоги Сассекские. Если это случится, Меган Маркл и принц Гарри будут проживать в Сандрингеме, резиденции королевы в графстве Норфолк.

Раньше супруги жили в коттедже Фрогмор в Виндзоре, но после того, как они переехали в США, поместье заняла принцесса Евгения, которая в начале этого года впервые стала мамой.

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон с тремя детьми уж точно не будут останавливаться в Сандрингеме, пишет Express. У герцога и герцогини Кембриджских неподалеку есть собственный дом – Анмер Холл.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

Королевские эксперты ставят на то, что Кейт и Уильям все же найдут общий язык с Меган и Гарри, тем более, что Маркл родила недавно второго ребенка – дочь Лилибет Диану. Малышку, к слову, еще не видела Елизавета II.

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Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Напомним, что Меган и Гарри оставили королевские обязанности в начале 2020 года и осели в Калифорнии. С тех пор принц Гарри был в Великобритании лишь дважды – на похоронах принца Филиппа и на открытии памятника в честь своей матери принцессы Дианы.

Найдут ли общий язык королевская семья с принцем Гарри и Меган Маркл, смотрите в сюжете:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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