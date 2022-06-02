Эти фото правнуков Елизаветы II на праздновании ее Платинового юбилея рассмешат любого

Сегодня, 2 июня, состоялось торжественное мероприятие Trooping the Colour – официальное празднование дня рождения монарха Соединенного королевства

Подборка забавных фото детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон на праздновании Платинового юбилея Елизаветы II / Фото: Getty Images

По традиции Trooping the Colour проходит в Лондоне. Обычно, члены королевской семьи выходят на балкон Букингемского дворца, чтобы поприветствовать народ и насладиться ярким шоу, которое устраивают британские военные.

Этот год не стал исключением. Более того, в этом году британцы отмечают еще одно знаменательное событие – 70 лет правления Елизаветы II. По такому случаю даже "отколовшиеся" от всего семейства принц Гарри и Меган Маркл прилетели из США со своими детьми.

Реклама

Но сейчас не о Меган и Гарри. Вы только посмотрите, какие забавные снимки детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон удалось сделать фотографам! Принцы Джордж и Луи и принцесса Шарлотта не сдерживали эмоций и вели себя, как и все обычные дети: строили забавные гримасы, кричали, веселились и дурачились.

Принц Джордж, принц Луи и принцесса Шарлотта впервые проехались в карете с мамой на Trooping the Colour / Фото: Getty Images

Ох, уж этот принц Луи!

Реклама

Елизавета II, Кейт Миддлтон, принц Луи и принцесса Шарлотта на балконе Букингемского дворца / Фото: Getty Images

Вот это эмоции!

Принц Луи вызвал улыбку у публики на Trooping the Colour / Фото: Getty Images

Реклама

Что же там интересного показывают?

Принц Джордж, принц Луи, принцесса Шарлотта и их кузина Миа Грэйс Тиндолл / Фото: Getty Images

Принц Джордж – не менее веселый и забавный озорник, чем его младший брат Луи!

Принц Джордж выглядывает из окна Букингемского дворца / Фото: Getty Images

Ранее мы сообщали, что Елизавета II попала в сильный шторм на самолете – пилот не мог приземлиться!