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"Это часть ее плана": Кейт Миддлтон хочет иметь четверых детей

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"
14 сентября, 06:30
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Как заявили королевские эксперты, Кейт никогда "не скрывала", что хочет родить четвертого ребенка. Эта информация появилась на фоне слухов о беременности Миддлтон
Кейт Миддлтон всегда мечтала, чтобы у нее было четверо детей
Кейт Миддлтон всегда мечтала, чтобы у нее было четверо детей / Фото: Getty Images

На днях родной брат Кейт Миддлтон женился на своей возлюбленной. Не исключено, что скоро у пары появится ребенок. Но прибавлении в семье, похоже, можно ожидать не только от Джеймса Миддлтона, но и от самой Кейт!

В течение двух месяцев в западной прессе ходят слухи о том, что герцогиня Кембриджская снова беременна. Поводом для этого стал тот факт, что Кейт долгое время не появлялась на публике. Как известно, в начале каждой из своих трех беременностей Миддлтон страдала от сильного токсикоза. Возможно, что пресса и поклонники королевской семьи не ошибаются, и совсем скоро Кейт и принц Уильям сообщат миру радостную новость.

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Как пишет Express.co.uk, многие королевские эксперты сообщают, что Кейт "всегда хотела четвертого ребенка". После поездки пары в Шотландию в июне королевский эксперт Дункан Ларкомб заявил, что "не думает, что Уильям и Кейт исключили идею завести четвертого ребенка".

Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

Между тем, Кэти Николл, другой королевский эксперт, сказала, что Кейт никогда "не скрывала", что хотела бы иметь четвертого ребенка, в то время как Уильям "доволен" и наличием троих малышей.

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Эти комментарии были сделаны после сообщений в феврале, когда один королевский источник утверждал, что четверо детей были частью "плана" Кейт, который пришлось поменять из-за пандемии COVID-19.

Отметим, что у принца Уильяма и Кейт Миддлтон трое детей: 8-летний принц Джордж, 6-летняя принцесса Шарлотта и 3-летний принц Луи.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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