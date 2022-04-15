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Это случилось! Принц Гарри и Меган Маркл встретились с Елизаветой II и принцем Чарльзом

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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15 апреля, 09:18
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Приезд пары в Лондон тщательно скрывался от прессы, чтобы избежать повышенного внимания
Меган Маркл и принц Гарри впервые за два года приехали вместе в Лондон
Меган Маркл и принц Гарри впервые за два года приехали вместе в Лондон / Фото: Getty Images

Меган Маркл и принц Гарри встретились с членами королевской семьи после всех скандалов. Как пишет Page Six, Гарри и Меган прибыли в Лондон в среду и остановились в поместье Фрогмор-Хауз, в котором они жили до переезда в Америку

Герцоги Сассекские встретились с Елизаветой II и принцем Чарльзом. Эта первая встреча Меган Маркл с родственниками принца Гарри после того, как пара отказалась от обязанностей старших членов королевской семьи.

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Меган Маркл и принц Гарри собираются приехать в Лондон осенью
Меган Маркл и принц Гарри собираются приехать в Лондон осенью / Фото: Getty Images

Стоит отметить, Гарри и Меган прилетели без детей. Арчи и Лилибет остались в Монтенсито с мамой герцогини.

Визит герцогов Сассекских в Лондон был недолгим. Пара уже уехала Нидерланды на спортивные соревнования Invictus Games, которые курирует принц Гарри.

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Напомним, по информации инсайдеров, принц Гарри и Меган Маркл уже получили приглашение от королевы приехать на празднование платинового юбилея, но официального подтверждения пока не было.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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