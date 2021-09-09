Фигура внучки Елизаветы II вызвала споры в Сети: Снова беременна? (фото)

Принцесса Евгения опубликовала снимки, которые смутили ее подписчиков: многие подумали, что внучка королевы Великобритании снова беременна, другие уверены, что это животик после родов

Принцесса Евгения смутила подписчиков снимками с округлившимся животом / Фото: Getty Images, instagram.com/princesseugenie

В комментариях под новыми фото принцессы Евгении, которая впервые стала мамой в феврале этого года, возникла оживленная дискуссия: многие подписчики принцессы не могут понять, когда были сделаны фото. Некоторые начали поздравлять Евгению со второй беременность (всего лишь спустя полгода после первых родов), а другие уверены – это животик, который еще окончательно не пришел в форму после родов.

Принцесса Евгения вызвала споры в Сети из-за ее фигуры / Фото: instagram.com/princesseugenie

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Вот, что начали писать некоторые из подписчиков Евгении:

Беременный животик?

Снова беременна?

Новый малыш?

Другие стали писать о том, что фото старые и на этих снимках принцесса еще беременна, другие отметили, что так и должна выглядеть женщина после родов, но благодаря соцсетям все привыкли видеть другое.

Перестаньте говорить, что она беременна. Это так бессердечно. Вот что происходит, когда разные типы женского тела недостаточно представлены в медиа. Благодаря принцессе теперь такой информации больше. Она выглядит потрясающе – здоровой и счастливой, – написала одна из подписчиц Евгении.

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