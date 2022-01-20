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Фото дня: брат Кейт Миддлтон показал, как отдыхает с женой и четырехлапыми друзьями

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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20 января, 20:00
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Джеймс Миддлтон редко публикует семейные фото в Сети. Поэтому появление его новых снимков с супругой и домашними питомцами очень порадовали фанов
Джеймс Миддлтон показал новые фото с женой Ализе Тевен и домашними любимцами.
Джеймс Миддлтон показал новые фото с женой Ализе Тевен и домашними любимцами. / Фото: Instagram/jmidy

Родные герцогини Кембриджской все чаще радуют своих поклонников: то Пиппа Миддлтон впервые после длительного перерыва покрасовалась на светском мероприятии, а это Джеймс показал атмосферные снимки с любимой Ализе Тевене и их четырехлапыми членами семьи.

Супруги настолько весело проводили время вместе с песиками на свежем воздухе, что брат Кейт Миддлтон просто не смог не поделиться с фолловерами в Instagram милыми кадрами.

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Супруги показали фанам, как они отдыхают.
Супруги показали фанам, как они отдыхают. / Фото: Instagram/jmidy

Еще Джеймс опубликовал отдельное фото с Ализе, которая романтично смотрела на своего мужа и улыбалась Несмотря на пасмурную погоду, у них было хорошее настроение и приятные впечатления от релакса на природе.

Джеймс и Ализе поженились в прошлом году.
Джеймс и Ализе поженились в прошлом году. / Фото: Instagram/jmidy

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Более того, Миддлтон написал трогательный текст, который посвятил (не удивительно!) любимой жене и песикам, без которых не представляет своей жизни!

В сообщении Джеймс поразмышлял, что всегда считал январь тяжелым месяцем, особенно тогда, когда страдал клинической депрессией. Впрочем, сейчас, по его мнению, это время, когда все ставят новые цели, устанавливают новые правила и стремятся стать лучшей версией себя.

Однако я установил себе новую мантру, вдохновленную моими собаками. Не тратьте время на размышления о том, что будет или о том, что было. Прошлое неидеальное, будущее тоже будет, но сейчас мы можем что-нибудь с этим сделать. Собираюсь взять собак на прогулку бок о бок с женой, – написал брат герцогини.

Отметим, что Джеймс Миддлтон и Элизе Тевене прям обожаю песиков. С ним пара проводят много времени, чем постоянно хвастаются в соцсетях.

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Скриншот instagram/jmidy

Кратко о Джеймсе Миддлтоне и Элизе Тевене

11 сентября 34-летний брат Кейт Миддлтон женился на своей 32-летней возлюбленной. Известно, что свадьба готовилась в атмосфере строжайшей секретности. Празднование прошло на Лазурном берегу во Франции.

Джеймс Миддлтон с Ализе Тевене на премьере фильма
Джеймс Миддлтон с Ализе Тевене на премьере фильма / Фото: Getty Images

Пара познакомилась в 2018 году. Спустя год Джеймс сделал предложение француженке. Они планировали сыграть свадьбу еще в 2020 году, но из-за COVID-19 пришлось отменить праздник.

По данным СМИ, Кейт Миддлтон не пропустила свадьбу младшего брата . Герцогиня Кембриджская вместе с принцем Уильямом и детьми стали гостями тайной церемонии.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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