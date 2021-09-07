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Где в Лондоне можно "встретить" королевскую семью (репортаж)

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
7 сентября, 18:26
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Встретить представителя королевской семьи – мечта каждого. Я посетила Лондон и готова рассказать в репортаже, где их можно увидеть и реально ли это. Оправдались мои ожидания или нет – читайте в материале Life Сегодня
Где в Лондоне можно увидеть королевскую семью (репортаж)
Где в Лондоне можно увидеть королевскую семью (репортаж)

Спойлер: не обошлось без метро и Букингемского дворца. И, конечно, просьб, чтобы я прекратила делать фото.

Узнайте также во сколько мне обошлась поездка в столицу Великобритании.

Первое – это местная пресса!

Британские СМИ не пропускают ни одной новости из Букингемского дворца, чтобы первыми опубликовать резонансную информацию о королевской семье . Поэтому увидеть хотя бы одного представителя в "свежем" выпуске газет или журналов – обычное дело. Среди печатной прессы – журналы Bella, Heat, Hello, ежедневная британская газета The Daily Telegraph и другие.

Пресса в Лондоне, которая пишет о королевской семье
Пресса в Лондоне, которая пишет о королевской семье / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Пресса в Лондоне, которая пишет о королевской семье
Пресса в Лондоне, которая пишет о королевской семье / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Пресса в Лондоне, которая пишет о королевской семье
Пресса в Лондоне, которая пишет о королевской семье / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

И, конечно, на обложках им всегда рады. Но на период резонансных новостей из Кабула на первых страницах чаще размещали не кого-то из королевской семьи, а простых людей.

Пресса в Лондоне
Пресса в Лондоне / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Британцы – еще те поклонники печатной прессы: любят почитать газету за чашечкой кофе или журнал во время езды в метро. Поэтому они следят за жизнью королевской семьи из любой части Лондона. И это заметно! Пожалуй, это единственный случай, когда я могла увидеть герцогиня Кембриджскую Кейт Миддлтон на одной из станций метрополитена.

Британцы – поклонники печатной прессы
Британцы – поклонники печатной прессы / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

А еще ищите в маркетах с сувенирами!

Их десятки в центре Лондона. Там можно приобрести не только сувениры с Big Ben и London Bridge, но и королевской семьей. Куда же без нее?

Но не магнитами едиными. Гуляя по городу, я заметила немало открыток в маркетах с представителями королевской крови. Как насчет одной с принцессой Дианой? Стоит она 60 пенни, а за 2.50 фунта можно пять штук приобрести.

Открытки в сувенирном магазине в центре Лондона
Открытки в сувенирном магазине в центре Лондона / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Обошла несколько сувенирных магазинов. Что я хочу сказать после увиденного? История семейства пишется, а открытки делаются! Приобретя несколько, вы сможете составить из них "паззл", который опишет один из периодов их жизни. Цена: 50 пенни за одну штуку или два фунта за пять штук.

Открытки в сувенирном магазине в центре Лондона
Открытки в сувенирном магазине в центре Лондона / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Но главный королевский маркет находится неподалеку Букингемского дворца!

Он есть следующим местом, которое посещают туристы после Букингемского дворца, о котором мы рассказали недавно в репортаже. Ведь всех привлекает табличка напротив ворот с упоминанием о королевском маркете.

Табличка на территории Букингемского дворца
Табличка на территории Букингемского дворца / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Он находится неподалеку, в помещении галереи The Queen Gallery. Словом, желание увидеть, что же там такое, не исчезало. И я посетила его!

The Queen Gallery неподалеку Букингемского дворца
The Queen Gallery неподалеку Букингемского дворца / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

И попала в шоу-рум, который своим дизайном напоминает Букингемский дворец. А всю продукцию изготовили, вдохновившись членами королевской семьи. Конечно, здесь тоже увидите частичку семейства, но в сувенирных интерпретациях.

Шоу-рум с сувенирами неподалеку Букингемского дворца
Шоу-рум с сувенирами неподалеку Букингемского дворца / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

В шоу-руме предлагают эксклюзивные подарки. Там есть все: от магнитов, джина и заканчивая украшениями. А Ее Величество изображена не только на эксклюзивных сувенирах. Сами посмотрите!

Фото Елизаветы II в сувенирной лавке неподалеку Букингемского дворца
Фото Елизаветы II в сувенирной лавке неподалеку Букингемского дворца / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Словом, у туристов и жителей Лондона существуют возможность "встретиться" с Ее Величеством только в таком формате.

Фото Елизаветы II в сувенирной лавке неподалеку Букингемского дворца
Фото Елизаветы II в сувенирной лавке неподалеку Букингемского дворца / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Если придете в шоу-рум, то сможете приобрести не только обычные сувениры, но и аналогичную вещь, которая есть в одного из членов семьи. Например, розовый сервиз с цветами изготовили специально к 95-летию Королевы. И в шоу-руме аналогичный продают.

Королевский сервиз к 95-летию Елизаветы II
Королевский сервиз к 95-летию Елизаветы II / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Что по ценам? Чашка с тарелкой стоит 65 фунтов, а чайник из лимитированной коллекции – 250 фунтов. Таких создали лишь 250 экземпляров, поэтому при покупке вы получаете сертификат с номером. Хотите еще и лимитированную чашку с тарелкой? Заплатите 195 фунтов. К слову, ее я увидела на сайте, но не в магазине.

Вероятно, Елизавета II таки юзала аналогичную на собственный праздник во время завтрака. Ну а как тут не пить из нее, если рисунок реализовали, вдохновившись розовыми розами, которые цветут в Виндзорском замке?!

И тут я королевскую семью увидела на десятки открытках. Продают их по похожих ценам, как в других сувенирных маркетах Лондона: одна маленькая листовка – 75 пенни, одна крупная – один фунт, а пять штук – два фунта.

Открытки с королевскими особами
Открытки с королевскими особами / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Перед вами – открытка с принцем Гарри и Меган Маркл. Это легендарное фото с их свадьбы.

Открытка с Меган Маркл и принцем Гарри
Открытка с Меган Маркл и принцем Гарри / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

А также семейная открытка с Кейт Миддлтон, герцогом Кембриджским Уильямом и их детьми.

Открытка с Кейт Миддлтон, Уильямом Кембриджским и детьми
Открытка с Кейт Миддлтон, Уильямом Кембриджским и детьми / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Заплатив 75 пенни и больше, вы можете забрать семейную королевскую открытку с собой в любую страну. К слову, в шоу-руме предлагают доставку: по миру от 30 фунтов, в США и Канаду от 20 фунтов, а в Европу от 15 фунтов. Средства от приобретенных товаров идут на апгрейд королевской галереи.

Словом, в сувенирном провела более 20 минут. В конце вышла со словами "Простите", потому что мне запретили фотографировать.

Но шоу-румы и пресса – не единственные варианты, где можно увидеть королевских особ. Еще стрит-арт!

Ведь в Лондоне уличные художники любят стрит-арт. И, конечно, рисовать членов королевской семьи. Правда, иногда их искусство специфическое и некоторым непонятное. Потому королевских особ изображают в образах, которые им не свойственны. Один из таких художников – Pegasus. Сдержанную и педантичную Королеву когда-то вы могли встретить полуобнаженную в одном из районов. Как вам?

Стрит-арт Елизаветы II в Лондоне
Стрит-арт Елизаветы II в Лондоне

Но "королевские" граффити в Лондоне найти сложнее, чем бюджетный обед в центре города. Почему? Потому что их закрашивают. Будьте готовы, что поиски стрит-арта по конкретному адресу может не увенчаться успехом. Это произошло и у меня, и Ее Величество я не увидела. Но уличные художники создают новые шедевры периодически, и во время прогулки вы можете спонтанно их увидеть.

А на билбордах их реально увидеть?

Нет! И отсутствие массовой рекламы королевской семьи на билбордах меня порадовала. Ожидала ее увидеть не только на центральных улицах мегаполиса, но и в метро. Словом, горожане сами пиарят их, а не наоборот. Чего только стоят сувенирные лавки, где 90% продукции посвящено титулованным особам. Радует, что "прямая" реклама отсутствует в формате билбордов, поэтому турист наслаждается архитектурой Лондона и не отвлекается. А чтобы увидеть королевскую семью – сам приходит в магазин, покупает печатную газету или читает новости. Ведь это единственный вариант "встречи".

Узнайте также кому из королевской семьи пыталась подражать принцесса Диана.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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