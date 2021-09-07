Где в Лондоне можно "встретить" королевскую семью (репортаж)

Встретить представителя королевской семьи – мечта каждого. Я посетила Лондон и готова рассказать в репортаже, где их можно увидеть и реально ли это. Оправдались мои ожидания или нет – читайте в материале Life Сегодня

Где в Лондоне можно увидеть королевскую семью (репортаж)

Спойлер: не обошлось без метро и Букингемского дворца. И, конечно, просьб, чтобы я прекратила делать фото.

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Первое – это местная пресса!

Британские СМИ не пропускают ни одной новости из Букингемского дворца, чтобы первыми опубликовать резонансную информацию о королевской семье . Поэтому увидеть хотя бы одного представителя в "свежем" выпуске газет или журналов – обычное дело. Среди печатной прессы – журналы Bella, Heat, Hello, ежедневная британская газета The Daily Telegraph и другие.

Пресса в Лондоне, которая пишет о королевской семье / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Пресса в Лондоне, которая пишет о королевской семье / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Пресса в Лондоне, которая пишет о королевской семье / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

И, конечно, на обложках им всегда рады. Но на период резонансных новостей из Кабула на первых страницах чаще размещали не кого-то из королевской семьи, а простых людей.

Пресса в Лондоне / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Британцы – еще те поклонники печатной прессы: любят почитать газету за чашечкой кофе или журнал во время езды в метро. Поэтому они следят за жизнью королевской семьи из любой части Лондона. И это заметно! Пожалуй, это единственный случай, когда я могла увидеть герцогиня Кембриджскую Кейт Миддлтон на одной из станций метрополитена.

Британцы – поклонники печатной прессы / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

А еще ищите в маркетах с сувенирами!

Их десятки в центре Лондона. Там можно приобрести не только сувениры с Big Ben и London Bridge, но и королевской семьей. Куда же без нее?

Но не магнитами едиными. Гуляя по городу, я заметила немало открыток в маркетах с представителями королевской крови. Как насчет одной с принцессой Дианой? Стоит она 60 пенни, а за 2.50 фунта можно пять штук приобрести.

Открытки в сувенирном магазине в центре Лондона / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Обошла несколько сувенирных магазинов. Что я хочу сказать после увиденного? История семейства пишется, а открытки делаются! Приобретя несколько, вы сможете составить из них "паззл", который опишет один из периодов их жизни. Цена: 50 пенни за одну штуку или два фунта за пять штук.

Открытки в сувенирном магазине в центре Лондона / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Но главный королевский маркет находится неподалеку Букингемского дворца!

Он есть следующим местом, которое посещают туристы после Букингемского дворца, о котором мы рассказали недавно в репортаже. Ведь всех привлекает табличка напротив ворот с упоминанием о королевском маркете.

Табличка на территории Букингемского дворца / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Он находится неподалеку, в помещении галереи The Queen Gallery. Словом, желание увидеть, что же там такое, не исчезало. И я посетила его!

The Queen Gallery неподалеку Букингемского дворца / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

И попала в шоу-рум, который своим дизайном напоминает Букингемский дворец. А всю продукцию изготовили, вдохновившись членами королевской семьи. Конечно, здесь тоже увидите частичку семейства, но в сувенирных интерпретациях.

Шоу-рум с сувенирами неподалеку Букингемского дворца / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

В шоу-руме предлагают эксклюзивные подарки. Там есть все: от магнитов, джина и заканчивая украшениями. А Ее Величество изображена не только на эксклюзивных сувенирах. Сами посмотрите!

Фото Елизаветы II в сувенирной лавке неподалеку Букингемского дворца / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Словом, у туристов и жителей Лондона существуют возможность "встретиться" с Ее Величеством только в таком формате.

Фото Елизаветы II в сувенирной лавке неподалеку Букингемского дворца / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Если придете в шоу-рум, то сможете приобрести не только обычные сувениры, но и аналогичную вещь, которая есть в одного из членов семьи. Например, розовый сервиз с цветами изготовили специально к 95-летию Королевы. И в шоу-руме аналогичный продают.

Королевский сервиз к 95-летию Елизаветы II / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Что по ценам? Чашка с тарелкой стоит 65 фунтов, а чайник из лимитированной коллекции – 250 фунтов. Таких создали лишь 250 экземпляров, поэтому при покупке вы получаете сертификат с номером. Хотите еще и лимитированную чашку с тарелкой? Заплатите 195 фунтов. К слову, ее я увидела на сайте, но не в магазине.

Вероятно, Елизавета II таки юзала аналогичную на собственный праздник во время завтрака. Ну а как тут не пить из нее, если рисунок реализовали, вдохновившись розовыми розами, которые цветут в Виндзорском замке?!

И тут я королевскую семью увидела на десятки открытках. Продают их по похожих ценам, как в других сувенирных маркетах Лондона: одна маленькая листовка – 75 пенни, одна крупная – один фунт, а пять штук – два фунта.

Открытки с королевскими особами / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Перед вами – открытка с принцем Гарри и Меган Маркл. Это легендарное фото с их свадьбы.

Открытка с Меган Маркл и принцем Гарри / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

А также семейная открытка с Кейт Миддлтон, герцогом Кембриджским Уильямом и их детьми.

Открытка с Кейт Миддлтон, Уильямом Кембриджским и детьми / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Заплатив 75 пенни и больше, вы можете забрать семейную королевскую открытку с собой в любую страну. К слову, в шоу-руме предлагают доставку: по миру от 30 фунтов, в США и Канаду от 20 фунтов, а в Европу от 15 фунтов. Средства от приобретенных товаров идут на апгрейд королевской галереи.

Словом, в сувенирном провела более 20 минут. В конце вышла со словами "Простите", потому что мне запретили фотографировать.

Но шоу-румы и пресса – не единственные варианты, где можно увидеть королевских особ. Еще стрит-арт!

Ведь в Лондоне уличные художники любят стрит-арт. И, конечно, рисовать членов королевской семьи. Правда, иногда их искусство специфическое и некоторым непонятное. Потому королевских особ изображают в образах, которые им не свойственны. Один из таких художников – Pegasus. Сдержанную и педантичную Королеву когда-то вы могли встретить полуобнаженную в одном из районов. Как вам?

Стрит-арт Елизаветы II в Лондоне

Но "королевские" граффити в Лондоне найти сложнее, чем бюджетный обед в центре города. Почему? Потому что их закрашивают. Будьте готовы, что поиски стрит-арта по конкретному адресу может не увенчаться успехом. Это произошло и у меня, и Ее Величество я не увидела. Но уличные художники создают новые шедевры периодически, и во время прогулки вы можете спонтанно их увидеть.

А на билбордах их реально увидеть?

Нет! И отсутствие массовой рекламы королевской семьи на билбордах меня порадовала. Ожидала ее увидеть не только на центральных улицах мегаполиса, но и в метро. Словом, горожане сами пиарят их, а не наоборот. Чего только стоят сувенирные лавки, где 90% продукции посвящено титулованным особам. Радует, что "прямая" реклама отсутствует в формате билбордов, поэтому турист наслаждается архитектурой Лондона и не отвлекается. А чтобы увидеть королевскую семью – сам приходит в магазин, покупает печатную газету или читает новости. Ведь это единственный вариант "встречи".

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