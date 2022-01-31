Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⛔ Кровавые "протесты" 🔴 Расстрелы в Днепре 📋 Как подготовиться к ЧС 🔔 Угроза войны с Россией
Поиск на segodnya.ua

Умер Куравлев

Суицид Мисс США

Эктор о сексе

Саниной плохо

Чарльз испугался

Мужчины Няни Вики
СЕГОДНЯ Звезды Монархи

Герцоги Кембриджские навсегда покидают Лондон – источник

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
31 января, 13:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В британском обществе активно обсуждают новости о том, что Кейт Миддлтон и принц Уильям могут покинуть Лондон. Почему пара решила переезжать, узнайте далее
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Издание The Telegraph пишет о том, что уже совсем скоро возможен переезд герцогов Кембриджских из Лондона. Паниковать не стоит, но говорят, что пара приняла такое решение, чтобы быть ближе к королеве и родителям Кейт Миддлтон. Теперь знаменитые супруги будут жить в доме в Виндзоре, а не в Кенсингтонском дворце.

Пара намерена сменить место жительства
Пара намерена сменить место жительства / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Реклама

Источник утверждает, что Кейт и Уильям смогут доработать свой образ жизни, ведь за последний год, кроме своей и так большой занятости, они добавили в свое расписание новые обязанности. Многие из новых дел у Кембриджей появились из-за ухода Меган Маркл и принца Гарри с поста старших членов королевской семьи и скандала с принцем Эндрю. Переезд же позволит Кейт и Уильяму достичь лучшего баланса между работой и личной жизнью.

На данный момент знаменитая пара активно интересуется местными школами, чтобы обеспечить своим троим детям лучшее образование.

Герцоги Кембриджские хотят наладить баланс в жизни и работе
Герцоги Кембриджские хотят наладить баланс в жизни и работе / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Реклама

О новом доме пары известно следующее. Это дом в Беркшире, построенный в 1721 году. Конечно же, из-за давности здания там был проведен капитальный ремонт, а в XIX веке он затем использовался королевой Викторией в качестве чайного домика. Пара сможет переделать дом под себя и свои нужды.

Мы продолжаем следить за обновлениями по теме.

Также напомним, Меган Маркл и принц Гарри снова в шаге от судебного иска.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
"Океан Ельзи" - про весну
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
YouTube stars
Самые высокооплачиваемые YouTube-звезды (Forbes)
1
Mr. Beast (Джимми Дональдсон) Mr. Beast (Джимми Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджи Райан Каджи
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
1 /2
Doodle Сегодня
31 января. Джозеф Брэди. В этот день 61 год назад американский нейробиолог Джозеф Брэди отправил в первый космический полет своего воспитанника - шимпанзе Хэма...
История дня - за минуту
Нина и Нина
Похожа внучка Нины Матвиенко на бабушку?
Больше фото
Цитата дня

Моя иммиграция в Украину была политической, поэтому эти документы было практически невозможно получить

Цитата на segodnya.ua
Алексей Суханов Ведущий ток-шоу "Говорить Україна"
Алексей Суханов - гражданин Украины

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять