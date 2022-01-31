Герцоги Кембриджские навсегда покидают Лондон – источник

В британском обществе активно обсуждают новости о том, что Кейт Миддлтон и принц Уильям могут покинуть Лондон. Почему пара решила переезжать, узнайте далее

Кейт Миддлтон и принц Уильям / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Издание The Telegraph пишет о том, что уже совсем скоро возможен переезд герцогов Кембриджских из Лондона. Паниковать не стоит, но говорят, что пара приняла такое решение, чтобы быть ближе к королеве и родителям Кейт Миддлтон. Теперь знаменитые супруги будут жить в доме в Виндзоре, а не в Кенсингтонском дворце.

Пара намерена сменить место жительства / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

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Источник утверждает, что Кейт и Уильям смогут доработать свой образ жизни, ведь за последний год, кроме своей и так большой занятости, они добавили в свое расписание новые обязанности. Многие из новых дел у Кембриджей появились из-за ухода Меган Маркл и принца Гарри с поста старших членов королевской семьи и скандала с принцем Эндрю. Переезд же позволит Кейт и Уильяму достичь лучшего баланса между работой и личной жизнью.

На данный момент знаменитая пара активно интересуется местными школами, чтобы обеспечить своим троим детям лучшее образование.

Герцоги Кембриджские хотят наладить баланс в жизни и работе / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

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О новом доме пары известно следующее. Это дом в Беркшире, построенный в 1721 году. Конечно же, из-за давности здания там был проведен капитальный ремонт, а в XIX веке он затем использовался королевой Викторией в качестве чайного домика. Пара сможет переделать дом под себя и свои нужды.

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Также напомним, Меган Маркл и принц Гарри снова в шаге от судебного иска.