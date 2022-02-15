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Герцогов Сассекских не пустят на балкон дворца на будущей коронации принца Чарльза?

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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15 февраля, 14:05
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Западная пресса вовсю обсуждает подготовку к будущей коронации принца Чарльза. Но и здесь не обходится без герцогов Сассекских.
Меган Маркл и принц Гарри снова в центре внимания
Меган Маркл и принц Гарри снова в центре внимания / Фото: Getty Images

В западной прессе появилась весьма громкая информация о том, что Меган Маркл и принц Гарри опять "пострадают", отказавшись от роли старших членов королевского семейства. И хотя пока что Елизавета II остается королевой, в британских СМИ уже предвкушают, какой будет церемония коронации будущего короля.

Так, в The Mirror пишут, что герцоги Сассекские не будут допущены к остальным членам семьи на балконе Букингемского дворца, как это обычно происходит на важных мероприятиях монаршей семьи. Почему? Якобы планируется не полномасштабная церемония, а только ее "урезанный формат".

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Принц Чарльз и герцогиня Камилла
Принц Чарльз и герцогиня Камилла / Фото: instagram.com/clarencehouse

The Daily Mail с отсылкой на свои источники пишет, что новая церемония восхождения на трон не будет столько масштабной, какой она была у королевы Елизаветы II в 1953 году. Дело в том, что в связи со всем, что сейчас происходит в мире, дворец на будущее выбирает более скромный и экономный подход к проведению своих мероприятий.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

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Пока что эта информация остается на уровне слухов. В Кларенс-хаус представители Чарльза и Камиллы комментируют новости так:

Детальное планирование коронации начинается с момента вступления на престол. Так что на данном этапе никаких планов подобного рода нет.

Мы продолжаем следить за ситуацией.

Королевская семья Великобритании
Королевская семья Великобритании / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

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Также сейчас обсуждают главных изменников в королевской семье.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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