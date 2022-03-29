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Год без принца Филиппа: королева Елизавета II едва сдерживала слезы на поминальной службе (фото)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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29 марта, 17:40
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Сегодня в Вестминстерском аббатстве состоялась панихида по принцу Филиппу. Рассказываем, как семья герцога почтила его в этот день
В Великобритании прошла поминальная служба по принцу Филиппу.
В Великобритании прошла поминальная служба по принцу Филиппу. / Фото: Getty Images

Муж королевы Елизаветы II принц Филипп умер в апреле 2021 года, не дожив до своего 100-летия два месяца. Накануне смерти принц Филипп переболел инфекцией, а также перенес операцию на сердце.

Сегодня в самом центре Лондона – в Вестминстерском аббатстве – прошла поминальная служба в память о герцоге, который прожил с королевой 74 года в браке.

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Отметим, что Елизавета выезжала из Виндзорского замка на панихиду в сопровождении принца Эндрю. Примечательно, что это первый публичный выход герцога Йоркского, который оказался в эпицентре сексуального скандала.

Королева с принцем Эндрю
Королева с принцем Эндрю / Фото: Instagram

Герцоги Кембриджские приехали на панихиду со старшими детьми – принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой.

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми
Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми / Фото: Getty Images

Также поддержать Елизавету II и почтить память ее покойного мужа прибыли представители королевских семей со всего мира. В частности, на мероприятии были принц Чарльз и герцогиня Корнуольская, принцесса Евгения и Джек Бру, британский премьер-министр Борис Джонсон, королева Максима, Альбер II, королева Испании Летиция и многие другие.

Сегодня состоялась панихида по принцу Филиппу | Фото: Getty Images, Instagram
Сегодня состоялась панихида по принцу Филиппу / Фото: Getty Images, Instagram
Сегодня состоялась панихида по принцу Филиппу | Фото: Getty Images, Instagram
Сегодня состоялась панихида по принцу Филиппу / Фото: Getty Images, Instagram
Сегодня состоялась панихида по принцу Филиппу | Фото: Getty Images, Instagram
Сегодня состоялась панихида по принцу Филиппу / Фото: Getty Images, Instagram
Сегодня состоялась панихида по принцу Филиппу | Фото: Getty Images, Instagram
Сегодня состоялась панихида по принцу Филиппу / Фото: Getty Images, Instagram
Сегодня состоялась панихида по принцу Филиппу | Фото: Getty Images, Instagram
Сегодня состоялась панихида по принцу Филиппу / Фото: Getty Images, Instagram
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А вот принц Гарри и Меган Маркл не приехали на поминальную службу. Ранее герцоги Сассекские заявили, что не могут прибыть в Британию из-за "недостаточного уровня охраны". В последний раз внук Елизаветы II посещал Великобританию восемь месяцев назад.

Раньше мы рассказывали о историю любви королевы Елизаветы II и принца Филиппа , и какой была их свадьба.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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