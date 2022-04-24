Как Елизавета II связана с писанкой: два интересных факта, которые вы могли не знать (фото)

В 1978 году британская королева посетила город Вегревилл, где находится самое большое в мире пасхальное яйцо

Елизавета II у самой большой украинской писанки в Канаде - фото / Фото: Коллаж: Сегодня

В этом году мы отмечаем светлый праздник Пасхи в очень сложное время. "Сегодня" уже рассказывали, как украинские звезды проводят этот день и о чем, самом главном, пишут абсолютно все из них.

В этом материале расскажем о том, как британская королева Елизавета II ездила смотреть на самую большую украинскую писанку и как портрет Ее Величества оказался на монете, также посвященной Украине.

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Королева и писанка

В канадском городе Вегревилл проживает значительное количество этнических украинцев. В 1975 году там установили гигантскую писанку, в честь столетия Канадской королевской конной полиции, а также как символ украинских эмигрантов, появившихся в этих краях в 1890-х годах.

Вегревильская писанка в Канаде / Фото: wikipedia.org

Посмотреть на впечатляющую писанку приезжали Елизавета II и ее супруг принц Филипп. Это произошло 2 августа 1978 года во время визита королевской четы в Эдмонтон.

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Елизавета II посетила Вегревиль в 1978 году

Кстати, Вегревильская писанка является второй по величине в мире.

Королева и монета

В прошлом году королевский монетный двор Канады выпустил лимитированную партию золотых монет в форме украинской писанки с изображением Елизаветы II.

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Портрет Елизавета II на монете в форме украинской писанки

На аверсе изображена королева Великобритании, а с обратной стороны – петух и подсолнухи.

Монета была выпущена накануне весны, как знак возрождения природы и плодородия.

Украинское пасхальное яйцо – изящное художественное достижение, изготовленное из чистого золота на 99,99%. Его дизайн представляет собой сочетание элементов традиционного народного искусства с богатой историей, – говорится на сайте монетного двора.

В Канаде ранее уже были созданы четыре разные монеты-писанки, одна из них посвящена тому самому монументу из Вегревилля.

Недавно Елизавета II отпраздновала 96-летие. В честь этого дворец показал милое фото королевы с пони.