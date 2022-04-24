Как Елизавета II связана с писанкой: два интересных факта, которые вы могли не знать (фото)

В этом году мы отмечаем светлый праздник Пасхи в очень сложное время. "Сегодня" уже рассказывали, как украинские звезды проводят этот день и о чем, самом главном, пишут абсолютно все из них.
В этом материале расскажем о том, как британская королева Елизавета II ездила смотреть на самую большую украинскую писанку и как портрет Ее Величества оказался на монете, также посвященной Украине.
Королева и писанка
В канадском городе Вегревилл проживает значительное количество этнических украинцев. В 1975 году там установили гигантскую писанку, в честь столетия Канадской королевской конной полиции, а также как символ украинских эмигрантов, появившихся в этих краях в 1890-х годах.
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Посмотреть на впечатляющую писанку приезжали Елизавета II и ее супруг принц Филипп. Это произошло 2 августа 1978 года во время визита королевской четы в Эдмонтон.
Кстати, Вегревильская писанка является второй по величине в мире.
Королева и монета
В прошлом году королевский монетный двор Канады выпустил лимитированную партию золотых монет в форме украинской писанки с изображением Елизаветы II.
На аверсе изображена королева Великобритании, а с обратной стороны – петух и подсолнухи.
Монета была выпущена накануне весны, как знак возрождения природы и плодородия.
Украинское пасхальное яйцо – изящное художественное достижение, изготовленное из чистого золота на 99,99%. Его дизайн представляет собой сочетание элементов традиционного народного искусства с богатой историей, – говорится на сайте монетного двора.
В Канаде ранее уже были созданы четыре разные монеты-писанки, одна из них посвящена тому самому монументу из Вегревилля.
Недавно Елизавета II отпраздновала 96-летие. В честь этого дворец показал милое фото королевы с пони.