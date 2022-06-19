Как это мило! Принц Уильям поделился трогательным кадром с детьми в День отца (фото)

Сегодня, 19 июня, в мире празднуют прекрасный праздник – День отца. Герцог Кембриджский уже успел поздравить своих поклонников и поделиться семейным снимком

Принц Уильям показал архивное фото с тремя своими наследниками / Фото: Getty Images

Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон – многодетные родители. Королевские супруги воспитывают троих детей – восьмилетнего Джорджа, семилетнюю Шарлотту и четырехлетнего Луи, который уже успел стать любимчиком публики :)

По случаю Дня отца в Insta-аккаунте герцогов Кембриджских опубликовали пост-поздравления. Также внук Елизаветы II показал милое фото с наследниками.

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На фото Уильям обнимает Джорджа и Шарлотту, а озорник Луи мило сидит на плечах своего отца. Семейство выглядит безгранично счастливым!

Принц Уильям с Джорджем, Шарлоттой и Луи / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Сегодня мы поздравляем отцов и дедушек всего мира с Днем отца! — подписали кард.

Фанаты в восторге от такого веселого и теплого снимка Кембриджских:

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Какая хорошая семья! Спасибо, что поделились со всеми нами (фото, – Ред.)!

Чистая радость на этих лицах!

Прекрасная семья и очаровательный будущий король!

Я не ожидала! Это так мило.

Скриншот Instagram

Кстати, если вы думаете, что это свежее фото – то вы ошибаетесь. Кадр был сделан во время отдыха семейства в Иордании в 2021 году. Интересно, что именно с этой фотосессии Уильям и Кейт взяли фотографию, которую представили на своей рождественской открытке.

Отметим, что принц Уильям 21 июня будет отмечать юбилей – 40 лет. В прошлом году он праздновал свое 39-летие как раз в День отца.

Ранее мы сообщали, что на детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма написали жалобу в школе .