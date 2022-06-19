Как это мило! Принц Уильям поделился трогательным кадром с детьми в День отца (фото)

Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон – многодетные родители. Королевские супруги воспитывают троих детей – восьмилетнего Джорджа, семилетнюю Шарлотту и четырехлетнего Луи, который уже успел стать любимчиком публики :)
По случаю Дня отца в Insta-аккаунте герцогов Кембриджских опубликовали пост-поздравления. Также внук Елизаветы II показал милое фото с наследниками.
На фото Уильям обнимает Джорджа и Шарлотту, а озорник Луи мило сидит на плечах своего отца. Семейство выглядит безгранично счастливым!
Сегодня мы поздравляем отцов и дедушек всего мира с Днем отца! — подписали кард.
Фанаты в восторге от такого веселого и теплого снимка Кембриджских:
- Какая хорошая семья! Спасибо, что поделились со всеми нами (фото, – Ред.)!
- Чистая радость на этих лицах!
- Прекрасная семья и очаровательный будущий король!
- Я не ожидала! Это так мило.
Кстати, если вы думаете, что это свежее фото – то вы ошибаетесь. Кадр был сделан во время отдыха семейства в Иордании в 2021 году. Интересно, что именно с этой фотосессии Уильям и Кейт взяли фотографию, которую представили на своей рождественской открытке.
Отметим, что принц Уильям 21 июня будет отмечать юбилей – 40 лет. В прошлом году он праздновал свое 39-летие как раз в День отца.
Ранее мы сообщали, что на детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма написали жалобу в школе .
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"