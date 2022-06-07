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Как сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма стал звездой Платинового юбилея Елизаветы II (видео, фото)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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7 июня, 09:49
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После появления на празднике британской королевы четырехлетний принц Луи стал любимчиком пользователей Сети. Все внимание приковано к нему!
Принц Луи стал звездой Сети
Принц Луи стал звездой Сети

Младшего наследника герцогов Кембриджских – принца Луи прозвали "похитителем шоу" на 70-летии правления своей прабабушки Елизаветы II. Но это и неудивительно, ведь его харизма покорила многих зрителей – он постоянно находился в центре внимания публики и СМИ.

Сын Кейт Миддлтон и принца Уильма не стеснялся быть самим собой и проявлять живые эмоции. Непоседливый мальчик кривлялся на камеру, показывал язык маме и закрывал ей рот, эмоционально махал руками. Короче говоря, он показал всем свою бунтарскую детскую натуру:) Журналисты издания People даже посвятили ему видеоролик.

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Королева Елизавета, несомненно, была звездой Платинового юбилея, но принц Луи также имел свою часть *моментов*, – подписали видео.

Также в Сети уже можно увидеть множество мемов или просто забавных фото с принцем Луи. Очевидно, он стал любимчиком миллионов и все из-за своего баловства.

Про мальчика уже создают мемы
Про мальчика уже создают мемы

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Неугомонный принц Луи радует свою маму
Неугомонный принц Луи радует свою маму

Луи вместе с семьей на королевском балконе
Луи вместе с семьей на королевском балконе / Фото: instagram.com/weddedwonderland

Отметим, до знакомства с принцем Луи на празднике в честь Ее Величества многие думали, что королевские дети чем-то отличаются от других. Но правнук Елизаветы II развенчал этот миф.

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Кстати, Луи многим стал напоминать его дядю принца Гарри в детстве. Сын леди Ди тоже был бунтарем. Возможно, мальчик унаследовал характер герцога Сассекского:)

Принца Луи сравнивают с принцем Гарри в детстве
Принца Луи сравнивают с принцем Гарри в детстве

В Сети так выражают свое восхищение принцем Луи:

  • Это сам принц Гарри.
  • 4-летний ребенок ведет себя как 4-летний! Люблю это видеть! Королевские особы такие же, как мы! Лол.
  • Приятно видеть, что он просто обычный ребенок.
  • Я счастлива видеть принцессу Кейт, которая сохраняет спокойствие и заботится о своих детях, вне зависимости от титулов.
Скриншот Instagram

Напомним, что во время празднования юбилея королевы очаровали публику также другие дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма – принцесса Шарлотта и принц Джордж не сдерживали эмоций и вели себя, как и все обычные дети.

Кстати, после торжественных мероприятий принц Гарри и Меган Маркл показали редкое фото подросшей дочери Лилибет, которая праздновала свой первый день рождения в кругу королевской семьи.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

У4.5.0.

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