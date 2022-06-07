Как сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма стал звездой Платинового юбилея Елизаветы II (видео, фото)

Младшего наследника герцогов Кембриджских – принца Луи прозвали "похитителем шоу" на 70-летии правления своей прабабушки Елизаветы II. Но это и неудивительно, ведь его харизма покорила многих зрителей – он постоянно находился в центре внимания публики и СМИ.
Сын Кейт Миддлтон и принца Уильма не стеснялся быть самим собой и проявлять живые эмоции. Непоседливый мальчик кривлялся на камеру, показывал язык маме и закрывал ей рот, эмоционально махал руками. Короче говоря, он показал всем свою бунтарскую детскую натуру:) Журналисты издания People даже посвятили ему видеоролик.
Королева Елизавета, несомненно, была звездой Платинового юбилея, но принц Луи также имел свою часть *моментов*, – подписали видео.
Также в Сети уже можно увидеть множество мемов или просто забавных фото с принцем Луи. Очевидно, он стал любимчиком миллионов и все из-за своего баловства.
Отметим, до знакомства с принцем Луи на празднике в честь Ее Величества многие думали, что королевские дети чем-то отличаются от других. Но правнук Елизаветы II развенчал этот миф.
Кстати, Луи многим стал напоминать его дядю принца Гарри в детстве. Сын леди Ди тоже был бунтарем. Возможно, мальчик унаследовал характер герцога Сассекского:)
В Сети так выражают свое восхищение принцем Луи:
- Это сам принц Гарри.
- 4-летний ребенок ведет себя как 4-летний! Люблю это видеть! Королевские особы такие же, как мы! Лол.
- Приятно видеть, что он просто обычный ребенок.
- Я счастлива видеть принцессу Кейт, которая сохраняет спокойствие и заботится о своих детях, вне зависимости от титулов.
Напомним, что во время празднования юбилея королевы очаровали публику также другие дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма – принцесса Шарлотта и принц Джордж не сдерживали эмоций и вели себя, как и все обычные дети.
Кстати, после торжественных мероприятий принц Гарри и Меган Маркл показали редкое фото подросшей дочери Лилибет, которая праздновала свой первый день рождения в кругу королевской семьи.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"