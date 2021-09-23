Как внучка Елизаветы II назовет дочь: есть несколько вариантов

Принцесса Беатрис впервые стала мамой 18 сентября. Внучка королевы Великобритании со своим супругом Эдоардо Мапелли-Моцци пока что не сообщили общественности имя их ребенка

Как принцесса Беатрис назовет свою дочь - все варианты / Фото: Getty Images

В Великобритании делают ставки не только на спорт, но и на то, как члены королевской семьи назовут своих новорожденных детей. У букмекеров добавилось работы, ведь недавно принцесса Беатрис стала мамой, но имя дочки так и не назвала.

Британцы начали делать ставки, и теперь, как пишет издание Town&Country, появилось несколько вероятных вариантов того, какое имя достанется малышке.

Дань королеве

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В фаворитах сейчас имя Элизабет – есть довольно высокая вероятность того, что Беатрис назовет дочь в честь своей бабушки – королевы Елизаветы II. К слову, ходили слухи, что принцесса была очень расстроена, когда Меган Маркл и принц Гарри назвали свою дочку Лилибет. Говорят, именно такое имя хотела подарить своей дочери Беатрис.

Для справки: Лилибет – это нежное домашнее прозвище Елизаветы II, так ее часто называли родители и другие близки люди.

Елизавета ІІ, принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци / Фото: Getty Images, instagram.com/theroyalfamily

Итальянские корни

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Супруга Беатрис, Эдоардо, имеет итальянские корни, поэтому есть вероятность того, что пара назовет дочь итальянским (или популярным в Италии) именем. Сейчас в фаворитах несколько вариантов:

Флоренция

Клементина

Джованна

Арабелла

Франческа

Матильда

В память о прадедушке

Есть еще одна версия – Филиппа. В этом году ушел из жизни супруг Елизаветы, принц Филипп. Она также был и дедушкой Беатрис. Не исключено, что маленькую дочь принцессы назовут Филиппой.

Однако вероятность этого ниже, чем у предыдущих вариантов, так как Филиппа – это полный вариант имени сестры Кейт Миддлтон, Пиппы Миддлтон. Вряд ли в семье будет сразу две Пиппы!

Когда станет известно имя дочки Беатрис

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Пока неизвестно, когда именно Беатрис расскажет о том, как назвала дочь. К примеру, ее младшая сестра, принцесса Евгения, сообщила имя своего сына спустя 11 дней после его рождения. Возможно, Беатрис поступит так же и уже совсем скоро мы узнаем, как назвали малышку.

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