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Кейт Миддлтон – 40! ТОП-5 причин, почему все обожают герцогиню Кембриджскую

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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9 января, 08:00
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9 января герцогиня отмечает день рождения. Супруге принца Уильяма исполнилось 40 лет. Рассказываем, за что любят Кейт во всем мире
Кейт Миддлтон исполнилось 9 января 40 лет.
Кейт Миддлтон исполнилось 9 января 40 лет. / Фото: Getty Images

Известно, что празднование юбилея герцогини Кембриджской пройдет в узком семейном кругу без особых торжеств. Так скромно провести свой день рождения она вынуждена из-за распространения штамма "Омикрон".

В день рождения Кейт Миддлтон "Сегодня" решили рассказать о топ-5 причинах, почему всем нравится жена принца Уильяма.

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Герцогиня, как и ее свекровь принцесса Диана, известна своей привязанностью к разумному потреблению и нередко появляется на разных светских мероприятиях в одних и тех же или слегка перешитых нарядах. В ее гардеробе есть вещи, которым уже по 10 лет! Но Кейт продолжает их носить.

Кейт Міддлтон у сукні від Stella McCartney у 2012, 2014 та 2016 роках.
Кейт Міддлтон у сукні від Stella McCartney у 2012, 2014 та 2016 роках. / Фото: Getty Images

Хоть Миддлтон и считают иконой стиля, но большинство ее нарядов вне моды и трендов – это классика, которая одинаково достойно выглядела как несколько лет назад, так и сейчас. Среди ее любимых брендов Alexander McQueen, LK Bennett и Jenny Packham. Что касается аксессуаров – то их у герцогини не так уж много.

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Кейт Миддлтон в платье от Alexander McQueen в 2011 и 2021 годах.
Кейт Миддлтон в платье от Alexander McQueen в 2011 и 2021 годах. / Фото: Getty Images

Кстати, в 2021 году Кейт вдвое сократила расходы на гардероб. В прошлом году она потратила на наряды и аксессуары около 64 тысяч долларов, что наполовину меньше 2020 года — тогда сумма составила 127 тысяч долларов.

Поближе к народу

Кейт часто общается с обычными людьми без статуса – она интересуется их жизнью и проблемами. Более того, герцогиня активно посещает благотворительные встречи и разговаривает со школьниками и студентами учебных заведений.

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В общем, хоть Кейт Миддлтон и является членом королевской семьи, но она как и все обычные люди занимается рутинными вещами.

Вот, например, Кейт вместе с детьми – принцем Джорджом и принцессой Шарлоттой – осенью 2021-го посетила обычный магазин канцелярских товаров.

Кейт Миддлтон с детьми в магазине.
Кейт Миддлтон с детьми в магазине. / Фото: Instagram

Также герцогиню неоднократно ловили папарацци в продуктовых магазинчиках, где она общалась с покупателями и продавцами.

Кейт Миддлтон близка к народу.
Кейт Миддлтон близка к народу. / Фото: Instagram

Вероятно, Миддлтон во время выхода в свет сопровождает охрана, но для королевской особы, согласитесь, это нужно.

Кстати, откроем вам секрет: Кейт вместе с Уильямом иногда отдыхают на море, где берут на закуску рыбу с жареным картофелем. А еще жена принца вполне может расслабиться с друзьями за стаканом крепких напитков в каком-нибудь лондонском баре.

Без курьезов и жизнь не та

Наверное, каждое публичное лицо хотя бы раз попадало в смешные ситуации, как, например, Майли Сайрус, у которой порвался топ на сцене. В жизни Кейт Миддлтон также были курьезы, которые она с юмором воспринимает. Более того, герцогиня вместе с принцем сами любят повеселиться и иногда делают это на публику.

Вот на Играх Содружества 2014 года в Глазго Кейт и Уильям немного подурачились на публике. Так, принц разговаривал с женщиной, держа в руках бейджик жены, а Миддлтон сделала вид, будто муж слишком сильно тянет ленточку. Этот забавный момент успели поймать на фото.

Кейт и Уильям любят повеселиться.
Кейт и Уильям любят повеселиться. / Фото: Instagram

А во время Лондонского марафона 2017 года супруги приехали на открытие, чтобы дать старт забегу. Впрочем, внук королевы направил сигнальный гудок в сторону герцогини. В результате нажатия волосы Миддлтон развивались, и она прищурилась от неожиданности.

Кейт и Уильям в 2017 году.
Кейт и Уильям в 2017 году. / Фото: Instagram

Герцогиню и принца часто в шутку называют близнецами. Ведь они довольно часто появляются на мероприятиях в одинаковых нарядах. Лишь неизвестно, это Кейт перенимает стиль Уильяма или наоборот?

Кейт Миддлтон и принца Уильяма часто называют близнецами.
Кейт Миддлтон и принца Уильяма часто называют близнецами. / Фото: Instagram

Невероятная трансформация

Сейчас Кейт – красивая мама троих детей. У нее идеальная стройная фигура, ухоженные волосы и чистое лицо. Кажется, герцогиня пьет некий эликсир вечной красоты!

Впрочем, в юности Миддлтон была обычной британкой с пухлыми щечками. Она выросла в простой семье: мама была стюардессой, а папа – пилотом. Кейт – старший ребенок в семье Миддлтон, еще у нее есть меньшие сестра и брат.

Кейт Миддлтон тогда и сейчас.
Кейт Миддлтон тогда и сейчас. / Фото: Instagram

Кейт Миддлтон в юности и сейчас.
Кейт Миддлтон в юности и сейчас. / Фото: Instagram

Подальше от скандалов

Кейт Миддлтон почти никогда не вмешивается в какие-то ссоры, в отличие от Меган Маркл, которая постоянно вляпывается в скандальные ситуации.

Хоть и существует немало провокаций – Кейт пытаются вывести на конфликт. Но она не поддается.

Ранее в Сети ходили слухи, будто герцогиня Сассекская предсказывает скорый развод Кейт Миддлтон и принца Уильяма. И хотя в британских СМИ эта тема не исчезала долго, герцогиня Кембриджская всегда игнорировала такие темы и не пытались на публику устраивать скандалы.

Королевский эксперт рассказала, почему Кейт Миддлтон считают одним из самых влиятельные членов королевской семьи
Королевский эксперт рассказала, почему Кейт Миддлтон считают одним из самых влиятельные членов королевской семьи / Фото: Getty Images

Также Кейт постоянно критиковали за глубокое декольте и упрекали ее за это, потому что согласно королевскому дрес-коду, герцогиня Кембриджская не может носить слишком глубокое декольте. Впрочем, и здесь Миддлтон не прибегала к острым высказываниям.

Не зря многие эксперты считаю именно Кейт Миддлтон потенциально будущей королевой Великобритании. Ведь ее стиль, поведение, характер очень завораживают общество, которое прислушивается к герцогине и следует за ней.

Кстати, Кейт Миддлтон за несколько дней до Нового года впервые публично сыграла на фортепиано. Смотрите видео с выступления герцогини.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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