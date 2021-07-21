Кейт Миддлтон и принц Уильям cтали самыми популярными членами королевской семьи в Instagram

Принц Уильям и Кейт Миддлтон, которые могут нарушить одну из давних традиций ради сына, стали самыми популярными членами королевской семьи в Instagram. Об этом пишет Hello. За страничкой герцогов Кембриджских следят почти 13 миллионов подписчиков.
Для сравнения: на официальный аккаунт Елизаветы II и всей королевской семьи подписаны 10,3 миллиона человек. За жизнью и работой Чарльза и его жены Камиллы следят 1,5 миллиона пользователей. Почти столько же фолловеров у принцессы Евгении.
У себя в соцсетях члены королевской семьи рассказывают о проделанной работе, выступают с важными инициативами, публикуют фото и видео официальных мероприятий и выходов в свет.
Напомним, также у принца Уильям и Кейт Миддлтон есть свой YouTube канал. За несколько месяцев на него подписались более 600 тысяч человек.
К слову, Кейт Миддлтон и принц Уильям часто попадают в разные рейтинги. Так, например, герцогиню Кембриджскую назвали самой ленивой в королевской семье. Одна из организаций подсчитала количество официальных мероприятий, которые посетил каждый член монаршего семейства, и у Кейт Миддлтон оказалось меньше всего.
А вот принц Уильям оказался на первом месте в рейтинге самых сексуальных мужчин в мире. Он обогнал Брюса Уиллиса и не только.
Смотрите одно из видео на YouTube канале герцогов Кембриджских: