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Кейт Миддлтон и принц Уильям cтали самыми популярными членами королевской семьи в Instagram

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
21 июля, 11:51
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За жизнью герцогов Кембриджских больше всего следят подписчиков, чем за другими членами королевской семьи
Кейт Миддлтон и принц Уильям установили новый рекорд среди членов королевской семьи
Кейт Миддлтон и принц Уильям установили новый рекорд среди членов королевской семьи / Фото: Getty Images

Принц Уильям и Кейт Миддлтон, которые могут нарушить одну из давних традиций ради сына, стали самыми популярными членами королевской семьи в Instagram. Об этом пишет Hello. За страничкой герцогов Кембриджских следят почти 13 миллионов подписчиков.

Для сравнения: на официальный аккаунт Елизаветы II и всей королевской семьи подписаны 10,3 миллиона человек. За жизнью и работой Чарльза и его жены Камиллы следят 1,5 миллиона пользователей. Почти столько же фолловеров у принцессы Евгении.

У себя в соцсетях члены королевской семьи рассказывают о проделанной работе, выступают с важными инициативами, публикуют фото и видео официальных мероприятий и выходов в свет.

Напомним, также у принца Уильям и Кейт Миддлтон есть свой YouTube канал. За несколько месяцев на него подписались более 600 тысяч человек.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

В тренде

К слову, Кейт Миддлтон и принц Уильям часто попадают в разные рейтинги. Так, например, герцогиню Кембриджскую назвали самой ленивой в королевской семье. Одна из организаций подсчитала количество официальных мероприятий, которые посетил каждый член монаршего семейства, и у Кейт Миддлтон оказалось меньше всего.

А вот принц Уильям оказался на первом месте в рейтинге самых сексуальных мужчин в мире. Он обогнал Брюса Уиллиса и не только.

Смотрите одно из видео на YouTube канале герцогов Кембриджских:

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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На юбилее у отца я всем официально сказала, что не хочу детей. Это все было достойно принято моими родителями. Хоть они уже и в почтенном возрасте, но с современным типом мышления. Через неделю я получила тест с двумя полосками.

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