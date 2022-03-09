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Кейт Миддлтон и принц Уильям оказывают помощь украинцам через волонтеров в Лондоне (фото)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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9 марта, 21:06
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Герцоги Кембриджские не могут стоять в стороне от войны в Украине, которую развязал Путин
Кейт Миддлтон и принц Уильям поддерживают Украину
Кейт Миддлтон и принц Уильям поддерживают Украину / Фото: Getty Images

Ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям высказались о войне в Украине, несмотря на правила королевской семьи. Сейчас же королевские супруги посетили Украинский культурный центр в Лондоне, который занимается сбором материальной помощи Украине.

Пара признавалась, что даже их дети спрашивали о войне в Украине. Кейт и Уильям пообщались с волонтерами, которые помогают украинским беженцам. Также они доставили продукты.

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В последние две недели общины и организации здесь, в Великобритании, объединились, чтобы оказать жизненно важную поддержку украинцам здесь, в Великобритании и по всей Европе, – сообщается на странице герцогов в Instagram.

Отмечается, что Украинский культурный центр в Лондоне стал одним из многих центров организации пожертвований, материальной помощи и поддержки украинцев. А работа, которую проводят здесь волонтеры, чтобы помощь досталась туда, где она больше всего нужна, вдохновляет.

Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям / Фото: Getty Images

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Сообщается, что британцы собрали уже более 132 млн фунтов стерлингов, которые будут переданы Украине.

Комитет по чрезвычайным ситуациям уже получил более 132 миллионов фунтов стерлингов в виде пожертвований и продолжает собирать средства для поддержки важнейших гуманитарных усилий, – добавляют герцоги.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

Кстати, на джемпере Кейт и пиджаке Уильяма можно увидеть желто-голубой значок с изображением сердца.

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Напомним, ранее Меган Маркл и принц Гарри обратились к мировым лидерам с требованием остановить войну в Украине. Также мы писали, что Мила Кунис вместе с Эштоном Катчером собирает для Украины помощь.

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Анастасия Рогожинская
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