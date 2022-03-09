Кейт Миддлтон и принц Уильям оказывают помощь украинцам через волонтеров в Лондоне (фото)

Ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям высказались о войне в Украине, несмотря на правила королевской семьи. Сейчас же королевские супруги посетили Украинский культурный центр в Лондоне, который занимается сбором материальной помощи Украине.
Пара признавалась, что даже их дети спрашивали о войне в Украине. Кейт и Уильям пообщались с волонтерами, которые помогают украинским беженцам. Также они доставили продукты.
В последние две недели общины и организации здесь, в Великобритании, объединились, чтобы оказать жизненно важную поддержку украинцам здесь, в Великобритании и по всей Европе, – сообщается на странице герцогов в Instagram.
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Отмечается, что Украинский культурный центр в Лондоне стал одним из многих центров организации пожертвований, материальной помощи и поддержки украинцев. А работа, которую проводят здесь волонтеры, чтобы помощь досталась туда, где она больше всего нужна, вдохновляет.
Сообщается, что британцы собрали уже более 132 млн фунтов стерлингов, которые будут переданы Украине.
Комитет по чрезвычайным ситуациям уже получил более 132 миллионов фунтов стерлингов в виде пожертвований и продолжает собирать средства для поддержки важнейших гуманитарных усилий, – добавляют герцоги.
Кстати, на джемпере Кейт и пиджаке Уильяма можно увидеть желто-голубой значок с изображением сердца.
Напомним, ранее Меган Маркл и принц Гарри обратились к мировым лидерам с требованием остановить войну в Украине. Также мы писали, что Мила Кунис вместе с Эштоном Катчером собирает для Украины помощь.
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