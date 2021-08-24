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Кейт Миддлтон и принц Уильям передали 1 млн долларов в фонд принца Гарри

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
24 августа, 06:30
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Несмотря на семейную вражду, выяснилось, что Кейт и Уильям дали принцу Гарри достаточно большую сумму денег. Возможно, в их отношениях не все так плохо?
Кейт Миддлтон и принц Уильям пожертвовали 1 млн долларов в фонд принца Гарри
Кейт Миддлтон и принц Уильям пожертвовали 1 млн долларов в фонд принца Гарри / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Принц Уильям и Кейт Миддлтон, которые cтали самыми популярными в Instagram из королевской семьи, подарили фонду принца Гарри Invictus Games Foundation более одного миллиона долларов.

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Еще в 2020 году королевский фонд герцога и герцогини Кембриджских перевел 560 984 фунта стерлинга (или 1,07 миллиона долларов) в благотворительную организацию, которую Гарри основал для поддержки ветеранов. Об этом сообщил Ричард Иден из Daily Mail, пишет News Australia.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

Эта новость станет настоящим поворотом перед выходом мемуаров принца Гарри и вообще для всей ситуации, сложившейся в королевской семье после скандального интервью Меган и Гарри.

Напомним, что герцогиня Сассекская в гостях у Опры Уинфри рассказывала о том, насколько ужасной была королевская жизнь.

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В интервью Меган также призналась, что столкнулась с расизмом в Букингемском дворце, что только подлило масла в огонь.

Меган Маркл
Меган Маркл / Фото: Скриншот из YouTube

В середине мая Гарри раскритиковал воспитание своего отца принца Чарльза и после этого его отношения с братом ухудшились еще больше.

В итоге на похоронах принца Филиппа во время церемониальной процессии между Гарри и Уильямом шел их двоюродный брат Питер Филлипс.

Принц Уильям и принц Гарри на похоронах своего дедушки
Принц Уильям и принц Гарри на похоронах своего дедушки / Фото: Reuters

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Братья вновь встретились, когда принц Гарри прилетел из штатов в Лондон на открытие памятника принцессе Диане. Но помирился ли он тогда с принцем Уильямом точно не известно.

Есть ли шанс на примирение королевской семьи и Меган Маркл – смотрите в сюжете:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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При всем уважении к легендарности Софии Михайловны Ротару, после ее недавнего выступления на "Новой волне" в Сочи – курорте страны-агрессора, я бы не выпускал ее на сцену концерта ко Дню Независимости.

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