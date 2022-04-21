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Кейт Миддлтон и принц Уильям пообщались с волонтерами, чтобы узнать, какая помощь нужна Украине

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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21 апреля, 15:37
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Члены королевской семьи не остаются в стороне и помогают украинцам
Кейт Миддлтон и принц Уильям поддерживают Украину
Кейт Миддлтон и принц Уильям поддерживают Украину / Фото: Getty Images

Британия активно поддерживает Украину в войне с Россией. Это в очередной раз показали принц Уильям и Кейт Миддлтон. Сегодня герцоги Кембриджские посетили штаб-квартиру Комитета по чрезвычайным ситуациям в Лондоне, чтобы узнать больше о проблемах украинских беженцев. Об этом пишет People.

Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям / Фото: Getty Images

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Кейт и принц Уильям встретились с гуманитарными работниками недавно вернувшимся из Украины. Также члены королевской семьи пообщались по видеосвязи с волонтерами, которые сейчас находятся в Украине, чтобы узнать о текущей ситуации и узнать, какая помощь нужна.

/ Фото: Getty Images

Напомним, герцоги Кембриджские посетили Украинский культурный центр в Лондоне, который занимается сбором материальной помощи Украине.

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Не забывают об Украине и герцоги Сассекские. Меган Маркл поприветствовала украинскую сборную на "Играх непокоренных" словами "Слава Украине".

Элина Пелешенко
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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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