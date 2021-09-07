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Кейт Миддлтон и принц Уильям пытаются "замять" скандал с расизмом, начатый Маркл

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
7 сентября, 06:30
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Герцоги Кембриджские изменили принцип работы своей благотворительной организации спустя время после скандального интервью Меган Маркл у Опры Уинфри, где первая обвинила королевскую семью в расизме
Из-за Меган Маркл Кейт и Уильям изменили организацию работы своего благотворительного фонда
Из-за Меган Маркл Кейт и Уильям изменили организацию работы своего благотворительного фонда / Фото: royalfoundation.com

Хотя дворец опровергал заявление Меган Маркл о том, что королевская семья была обеспокоена цветом кожи ее сына Арчи, Кейт Миддлтон, похоже, тот вопрос всерьез зацепил. Герцогиня Кембриджская выждала время и вместе с принцем Уильямом сделала важное объявление касательно работы их благотворительного фонда The Royal Foundation.

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Кейт и Уильям меняют принцип работы организации – теперь в приоритете расовое разнообразие среди персонала фонда.

Расовое разнообразие всегда учитывалось при наборе доверенных лиц. Улучшение этого процесса занимает особое место среди задач совета директоров и комитета по управлению, — говорится на сайте The Royal Foundation.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

Британские СМИ пишут, что совет The Royal Foundation из десяти попечителей и высшее руководство организации состоит из преимущественно белых людей. Что Кейт и Уильям будут делать с этими людьми – увольнять или понижать в должности – не ясно.

Сразу видно, что это влияние Меган. Никто не забыл, что она обвинила королевскую семью в расизме, – комментируют в Сети решение Миддлтон и принца Уильяма.

Напомним, что этим летом поклонники Меган Маркл накинулись на принца Уильяма после его заявления о расизме на "Евро-2020".

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Есть ли шанс на примирение королевской семьи и Меган Маркл – смотрите в сюжете:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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