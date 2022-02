Кейт Миддлтон и принц Уильям высказались о войне в Украине несмотря на правила королевской семьи

Герцоги Кембриджские в своем официальном Twitter-аккаунте опубликовали сообщение со словами поддержки в адрес Владимира Зеленского, его супруги Елены Зеленской и народа Украины, который мужественно борется за будущее страны.

In October 2020 we had the privilege to meet President Zelenskyy and the First Lady to learn of their hope and optimism for Ukraines future.



Today we stand with the President and all of Ukraines people as they bravely fight for that future W & C