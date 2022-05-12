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Кейт Миддлтон всерьез задумалась о пополнении в семье – рад ли этому принц Уильям?

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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12 мая, 17:51
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Герцогиня Кембриджская неоднократно намекала на то, что не против стать мамой в четвертый раз, а в Сети часто ходили слухи о ее беременности
Кейт Миддлтон и принц Уильям могут стать родителями в четвертый раз
Кейт Миддлтон и принц Уильям могут стать родителями в четвертый раз / Фото: Getty Images, Pinterest

Кейт Миддлтон всегда мечтала быть многодетной мамой . И хотя герцогиня уже воспитывает троих наследников, но на этом она не хочет останавливаться.

Жена принца Уильяма довольно часто рассуждает на тему пополнения в семье. А все потому, что по долгу службы она постоянно посещает школы и детские больницы, общается с множеством родителей и их детьми.

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Недавно Кейт Миддлтон и принц Уильям отправились в двухдневный тур по Шотландии. Они посетили начальную школу Святого Иоанна в Порт-Глазго, где побывали на занятиях в рамках программы, направленной на помощь детям в возрасте от 5 до 13 лет в развитии эмпатии, сообщили в шоу Sunrice .

Как сообщают СМИ, в один миг Кейт дали подержать 10-месячного малыша, которого зовут Сол, чтобы продемонстрировать новые методики в социальном и эмоциональном развитии детей.

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И пока Кейт полностью сосредоточилась на ребенке, Уильям в шутку сказал координаторам: "Можете вытащить отсюда мою жену, прежде чем она станет задумчивой?"

Вероятно, герцог Кембриджский имел в виду, что его жена снова заговорит о пополнении семьи.

Впоследствии в Сети пошутили о том, что, скорее всего, Кейт Миддлтон хочет четвертого ребенка, но внук Елизаветы II против.

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К слову, герцогиня Кембриджская и сама неоднократно шутя говорила о беспокойстве мужа из-за того, что она много времени уделяет маленьким детям, ведь это усиливает ее желание завести еще одного наследника.

После встречи королевская семья поделилась в соцсети трогательным фото с детьми. Фолловеры сразу начали предполагать, что это намек на возможное пополнение у герцогов.

  • Уильям, ты сейчас в большой беде.
  • У Кейт будет четвёртый ребенок.
  • Кто-то очень хочет четвертого малыша.
  • Кейт: Ребенок. Уильям: …..
Скриншот Instagram

Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают троих детей – восьмилетнего Джорджа, семилетнюю Шарлотту и четырехлетнего Луи. Эта семья сейчас считается самой любимой у британцев.

Кстати, недавно распространились слухи о том, что Кейт Миддлтон и принц Уильям будут отказываться от всех королевских титулов.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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