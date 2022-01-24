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Кейт Миддлтон займет место обвиненного в насилии принца Эндрю

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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24 января, 15:39
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Герцогиня Кембриджская может стать второй женщиной-полковником в истории в истории Британии
Кейт Миддлтон может стать второй женщиной-полковником в истории
Кейт Миддлтон может стать второй женщиной-полковником в истории / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Гренадерский полк, которым руководил принц Эндрю, видит в лице своего нового полковника супругу принца Уильяма – Кейт Миддлтон. Именно она может стать второй женщиной-полковником за всю 366-летнюю историю полка.

По информации The Times, сейчас звание полковника принадлежит 95-летней королеве Елизавете II, но в скором времени будет объявлен новый командир гвардии.

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Исходя из опроса, солдаты очень хотят, чтобы полковником стала Кейт. Каждый восхищается ее поведением и характером. Кажется, что она всегда попадает в цель и не ошибается, – цитирует издание инсайдера.

Гренадерская гвардия – пехотный полк, который входит в состав Британской Армии. Принц Эндрю стал главнокомандующим гренадерской гвардии в 2017 году, унаследовав эту должность от герцога Эдинбургского.

Его лишили звания вместе с другими королевскими титулами из-за скандала с изнасилованием. Напомним, что в конце лета 2021 года американка Вирджиния Джуффре подала в суд на сына королевы Елизаветы II.

Женщина обвинила принца Эндрю в сексуальном насилии, которое он совершил по отношению к ней 20 лет назад, когда ей было всего 17.

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Ранее в Сеть попало неудачное фото Кейт Миддлтон.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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