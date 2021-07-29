Кольцо, принадлежавшее принцессе Диане, видоизменили из-за Кейт Миддлтон

Украшение с сапфиром герцог Кембриджский подарил Кейт по случаю помолвки. Ранее оно принадлежало его матери принцессе Диане

Кейт Миддлтон распорядилась видоизменить кольцо принцессы Дианы

Обручальное кольцо оказалось велико Кейт Миддлтон и она распорядилась, чтобы его размер изменили. По просьбе возлюбленной принца Уильяма, ювелиры компании G. Collins and Sons подкорректировали украшение, но сделали это необычным способом.

Вместо того, чтобы отрезать кусок изделия, внутрь кольца присоединили небольшие платиновые бусины. Это помогло уменьшить диаметр не повредив украшение, пишет Hello.

Кейт Миддлтон изменила кольцо, принадлежавшее принцессе Диане / Фото: Getty Images

Золотое кольцо с сапфиром и 14-ю бриллиантами Диана Спенсер самостоятельно выбрала в 1981 году перед свадьбой с принцем Чарльзом. Через много лет его назовут самым популярным обручальным кольцом в мире.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

В 2016 году Кенсингтонский дворец наложил запрет на реплики этого украшения, которое с 2010 года принадлежит Кейт Миддлтон. Но его все равно можно найти в Сети.

Реплику кольца принцессы Дианы можно заказать в Сети / Скриншот: tichwi.top

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К слову, Кейт – не единственная королевская невеста, которая решила что-то поменять в обручальном кольце. Принц Гарри подарил Меган Маркл другое кольцо с большим бриллиантом, которое ранее носила его мама.

В 2019 году экс-актриса решила изменить дизайн украшения, в частности вместо полоски желтого золота на кольце появилась инкрустация бриллиантами.

Меган Маркл изменила дизайн кольца принцессы Дианы / Фото: instagram.com/amyrusselltaylorjewellery

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон и принц Уильям cтали самыми популярными в Instagram из королевской семьи.

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