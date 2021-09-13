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Королева Елизавета II – сторонница движения Black Lives Matter – инсайдер

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
13 сентября, 06:30
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Британская королева озадачена вопросом равноправия в обществе. Ранее Меган Маркл обвинила королевскую семью в расизме, с которым она столкнулась во дворце
Королева Елизавета II сторонница движения Black Lives Matter
Королева Елизавета II сторонница движения Black Lives Matter / Фото: Getty Images

Ее Величество, которая наняла юристов, чтобы защищаться от нападок Меган Маркл и принца Гарри, точно беспокоят права темнокожих людей. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на лорда-лейтенанта сэра Кена Олису.

Сэр Кен Олиса – первый темнокожий лорд-лейтенант двора – сообщил, что лично обсуждал с королевской семьей расовый вопрос.

Я обсуждал с королевской семьей вопрос расы, особенно в последние двенадцать месяцев после инцидента с Джорджем Флойдом... Они (члены королевской семьи) страстно заботятся о том, чтобы связать нацию общими ценностями, – цитирует издание Олису.

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Елизавета II
Елизавета II / Фото: Getty Images

На вопрос, поддерживают ли члены королевской семьи движение BLM, Олиса ответил: "Ответ однозначный – да".

В скандальном интервью Опре Уинфри в этом году принц Гарри и Меган Маркл обвинили неназванных членов королевской семьи в расизме. Британская королевская семья также запретила "цветным иммигрантам или иностранцам" занимать служебные должности в королевском доме, по крайней мере, до конца 1960-х годов.

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Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон и принц Уильям пытаются "замять" скандал с расизмом, начатый Меган Маркл.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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