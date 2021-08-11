Королева и пони: смотрите самое милое фото прибытия Елизаветы II в Балморал

Елизавета II останется в шотландской резиденции до конца лета. Накануне Ее Величество прибыли в замок Балморал, где ее встретили Почетный караул и талисман Королевского полка Шотландии

Елизавета II прибыла на каникулы в Балморал / Фото: instagram.com/theroyalfamily

А талисманом является младший капрал Круачан IV, он же шетлендский пони. С ним британскую королеву сфотографировали во время небольшой церемонии за воротами замка.

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Снимки были опубликованы в официальном Instagram-аккаунте королевской семьи.

Елизавета II и шетлендский пони Круачан IV / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Елизавета II для поездки выбрала розовый аутфит, в котором мы часто видели ее в последнее время. Образ дополнен платьем в цветочный принт с плиссированной юбкой и розовой шляпкой.

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Елизавета II прибыла в Балморал / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Балморал стал одной из главных резиденций королевской семьи с тех пор, как королева Виктория и принц Альберт приобрели его в 1852 году и построили на этом месте новый замок. Строительство было завершено в 1856 году.

Королева Елизавета, принц Филипп и их дети в Балморале / Фото: Getty Images

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Ежегодно Ее Величество проводила здесь конец лета вместе с мужем – принцем Филиппом. Часто к ним присоединяются принц Уильям и Кейт Миддлтон, а ранее и принц Гарри.

В этом году герцог Эдинбургский ушел из жизни, а это значит, что королеву ждет первый отпуск в Шотландии без Филиппа.

Елизавета II и принц Филипп / Фото: Getty Images

Герцог Эдинбургский принимал активное участие в озеленении и управлении имением. На официальном сайте королевской семьи рассказывается, что Филипп создал на территории замка огород, мощеную дорожку с цветами, водный сад и плантацию дубов.

Смотрите видео об интересных фактах из биографии Елизаветы II:

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