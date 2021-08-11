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Королева и пони: смотрите самое милое фото прибытия Елизаветы II в Балморал

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
11 августа, 06:30
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Елизавета II останется в шотландской резиденции до конца лета. Накануне Ее Величество прибыли в замок Балморал, где ее встретили Почетный караул и талисман Королевского полка Шотландии
Елизавета II прибыла на каникулы в Балморал
Елизавета II прибыла на каникулы в Балморал / Фото: instagram.com/theroyalfamily

А талисманом является младший капрал Круачан IV, он же шетлендский пони. С ним британскую королеву сфотографировали во время небольшой церемонии за воротами замка.

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Снимки были опубликованы в официальном Instagram-аккаунте королевской семьи.

Елизавета II и шетлендский пони Круачан IV / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Елизавета II для поездки выбрала розовый аутфит, в котором мы часто видели ее в последнее время. Образ дополнен платьем в цветочный принт с плиссированной юбкой и розовой шляпкой.

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Елизавета II прибыла в Балморал / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Балморал стал одной из главных резиденций королевской семьи с тех пор, как королева Виктория и принц Альберт приобрели его в 1852 году и построили на этом месте новый замок. Строительство было завершено в 1856 году.

Королева Елизавета, принц Филипп и их дети в Балморале
Королева Елизавета, принц Филипп и их дети в Балморале / Фото: Getty Images

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Ежегодно Ее Величество проводила здесь конец лета вместе с мужем – принцем Филиппом. Часто к ним присоединяются принц Уильям и Кейт Миддлтон, а ранее и принц Гарри.

В этом году герцог Эдинбургский ушел из жизни, а это значит, что королеву ждет первый отпуск в Шотландии без Филиппа.

Елизавета II и принц Филипп
Елизавета II и принц Филипп / Фото: Getty Images

Герцог Эдинбургский принимал активное участие в озеленении и управлении имением. На официальном сайте королевской семьи рассказывается, что Филипп создал на территории замка огород, мощеную дорожку с цветами, водный сад и плантацию дубов.

Смотрите видео об интересных фактах из биографии Елизаветы II:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Цитата дня

Талашко такой там не один. Когда я поступала в вуз, один из педагогов проявлял и ко мне подобные попытки, которые происходили при воздействии на него водки. Так, педагоги в вузе периодически пьют и на индивидуальных занятиях проявляют свою похоть, зная, что женщины будут молчать. Ибо кто они – народные, а кто эти, "иногородние".

Янина Соколова журналист, ведущая
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