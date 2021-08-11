Королева и пони: смотрите самое милое фото прибытия Елизаветы II в Балморал

А талисманом является младший капрал Круачан IV, он же шетлендский пони. С ним британскую королеву сфотографировали во время небольшой церемонии за воротами замка.
Снимки были опубликованы в официальном Instagram-аккаунте королевской семьи.
Елизавета II для поездки выбрала розовый аутфит, в котором мы часто видели ее в последнее время. Образ дополнен платьем в цветочный принт с плиссированной юбкой и розовой шляпкой.
Балморал стал одной из главных резиденций королевской семьи с тех пор, как королева Виктория и принц Альберт приобрели его в 1852 году и построили на этом месте новый замок. Строительство было завершено в 1856 году.
Ежегодно Ее Величество проводила здесь конец лета вместе с мужем – принцем Филиппом. Часто к ним присоединяются принц Уильям и Кейт Миддлтон, а ранее и принц Гарри.
В этом году герцог Эдинбургский ушел из жизни, а это значит, что королеву ждет первый отпуск в Шотландии без Филиппа.
Герцог Эдинбургский принимал активное участие в озеленении и управлении имением. На официальном сайте королевской семьи рассказывается, что Филипп создал на территории замка огород, мощеную дорожку с цветами, водный сад и плантацию дубов.
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