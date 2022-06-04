Королева пропустит свое любимое мероприятие из-за проблем с мобильностью

Еще одно мероприятие в честь Платинового юбилея состоится без участия королевы Елизаветы. В Букингемском дворце опасаются за здоровье Ее Величества

Королева Елизавета пропустит конные скачки / Фото: Getty Images

В том году королева Елизавета стала все чаще пропускать важные события из-за проблем со здоровьем. Вчера глава британской монархии пропустила службу в соборе Святого Павла, а сегодня не появится на Эпсомском дерби.

В Букингемском дворце сообщили, что после испытанного дискомфорта в первые день празднования юбилея, Ее Величество решила воздержаться от других мероприятий, пишет Express. Как известно, у королевы есть некие проблемы с мобильностью и передвижением.

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Состояние здоровья Елизаветы II действительно настораживает, ведь раньше она никогда не пропускала это мероприятие. Всем давно известна большая любовь королевы к скачкам, а где еще насладиться духом азарта как ни на Эпсомском дерби. Предполагается, что Ее Величество будет наблюдать за состязанием по телевизору в своем Виндзорском замке.

Пока неизвестно, сможет ли королева посетить оставшиеся торжества в четь Платинового юбилея, но в королевской семье очень надеются, что Ее Величество появится на предстоящем концерте в Букингемском дворце в субботу вечером.

Также, как сообщалось ранее, герцоги Сассекские намерены провести церемонию крещения дочери Лилибет в день ее рождения, 4 июня. Предполагается, что королева также посетит это важное мероприятие, ведь именно она была его инициатором.