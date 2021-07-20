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Королева Рания в элегантном платье встретилась с президентом США: фото

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
20 июля, 12:44
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Королева и ее супруг, король Иордании Абдалла II, прилетели в США с официальным визитом. Они встретились с Джо Байденом и его супругой Джилл Байден в Белом доме
Король и королева Иордани встретились с президентом США и его супругой
Король и королева Иордани встретились с президентом США и его супругой / Фото: Getty Images

Это первая официальная встреча королевы Рании, которая ранее показала красивый семейный портрет, и короля Абдаллы II с четой Байден. Мероприятие прошло в Белом доме.

Королева Рания облачилась в элегантное красное платье с черным поясом. Свой образ Ее Величество дополнила бежевыми лодочками на каблуке и красным клатчем. Волосы Рания уложила волнами.

Слева направо: принц Хусейн ибн Абдалла, королева Рания, король Абдалла II, Джо и Джилл Байден
Слева направо: принц Хусейн ибн Абдалла, королева Рания, король Абдалла II, Джо и Джилл Байден / Фото: twitter.com/rhcjo

В соцсетях уже вовсю обсуждают образ королевы. Пользователи Сети отмечают, что это один из самых ярких и эффектных образов Ее Величества.

Королева Рания
Королева Рания / Фото: instagram.com/queen_rania77

В тренде

Уже в сентябре королева Рания будет отмечать 51-летие. В прошлом году в честь ее юбилея был опубликован семейный портрет, поэтому поклонники королевской семьи Иордании ждут, что и в этом году монархи порадуют публику красивым фото.

Выходы королевы Иордании в свет всегда бурно обсуждают в Сети. У Рании отличный вкус и стиль, поэтому модники из всех уголков мира следят за тем, что Ее Величество надевает на официальные мероприятия, чтобы повторить образ королевы. При этом Рания никогда не делает яркий макияж, делая акцент на естественности. Натуральность в макияже – тенденция, которой следуют многие девушки в мире, и украинки в том числе. Недавно на улицах Киева появились фото обычных украинок без ретуши.

Узнайте интересные факты о жизни королевы Великобритании Елизаветы II:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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Маша, простите, мы с вами контрактов никаких не подписывали. В какой-то момент мне было интересно дать вам интервью, потом в какой-то момент могло стать неинтересно, потом мне снова может стать интересно. Я не вам подыгрываю, я себе подыгрываю. Надо мне – я буду это делать, не надо – не буду.

Алексей Дурнев телеведущий и блогер
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