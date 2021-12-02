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Королева у телефона: позвонить Елизавете II могут только два абонента – кто это?

Мария Коробова Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"
2 декабря, 16:33
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Пообщаться с британской королевой хочет каждый, но не каждому удасться дозвониться. Даже членам монаршей семьи не удасться набрать личный номер Елизаветы II
Королева Британии Елизавета II
Королева Британии Елизавета II / Фото: Getty Images

Королева Елизавета хоть уступила Меган Марк в звании самого влиятельного человека в королевской семье, менее востребованной она не стала. Ежедневно в королевский дворец поступает тысячи звонков главе Британской монархии.

Известно, что Елизавета II не отвечает на все обращения самостоятельно, в этом ей помогают менеджеры – они поднимают трубку телефона и, в случае необходимости, переадресовывают вызов королеве.

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Но, как сообщил специалист по вопросам монаршей семьи Джонатан Сакердоти изданию Mirror, есть два абонента, которые могут позвонить на личный телефон Елизаветы II напрямую.

В этом списке оказалась дочь королевы принцесса Анна, а также специалист по скачкам Джон Уоррен. Они могут связаться с главой монархии в любое время.

Принцесса Анна
Принцесса Анна / Фото: Getty Images

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Ни для кого не секрет, что Елизавета II ярая поклонница конного спорта и регулярно посещает скачки. Господин Уоррен является зятем покойного друга королевы Генри Герберта и регулярно консультирует семью монархов по вопросам о скачках.

Королева Елизавета II
Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"

Окончила факультет «Кино-и телеискусства» Харьковской академии культуры. В журналистике 5 лет. Работала в телевизионных проектах и популярных изданиях.

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