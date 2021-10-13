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Королевская семья пропустит крестины дочери Меган Маркл и принца Гарри

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
13 октября, 16:16
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Меган Маркл и принц Гарри в начале июня стали родителями во второй раз. С тех пор не утихают разговоры о крестинах дочери герцогов Сассекских
Меган Маркл и принц Гарри решили крестить дочь в США
Меган Маркл и принц Гарри решили крестить дочь в США / Фото: Getty Images

Некоторое время ходили слухи, что Меган Маркл и принц Гарри собираются крестить Лилибет-Диану в Лондоне. Поговаривали, что это поможет герцогам Сассекским наладить отношения с королевской семьей. Но это все оказалось слухами. Как пишет The Mirror, пара будет крестить дочь в США.

Лилибет станет первой истории наследницей британского престола, которая не прошла обряд крещения по королевским традициям в Англиканской церкви.

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Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

Королевские эксперты сомневаются, что члены королевской семьи приедут на крещение дочери принца Гарри.

Я не думаю, что у кого-либо из ближайших членов королевской семьи найдется время. Их расписание составляется на шесть месяцев вперед, – сказала королевский эксперт Ингрид Сьюард.

Не исключено, что на крестины сможет приехать только принцесса Евгения с супругом. Ведь ей одной из немногих удалось сохранить хорошие отношения с мятежной парой.

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Напомним, ранее появилась информация, что принц Уильям против, чтобы Меган Маркл и принц Гарри крестили дочь в Лондоне.

Как королевская семья отреагировала на рождение второго ребенка Меган Маркл и принца Гарри – смотрите в сюжете:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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