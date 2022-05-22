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Королевская семья Великобритании приняла у себя беженцев из Украины

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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22 мая, 10:01
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Британская королевская семья принимает у себя переселенцев из Украины, которые бежали от российского вторжения
Королевская семья принимает украинских беженцев
Королевская семья принимает украинских беженцев / Фото: Getty Images, Pixabay

Поддержку народу Украины сегодня оказывают не только звезды мирового шоу-бизнеса, но и представители королевских династий. Недавно кронпара из Швеции лично встретилась с бежавшими от войны украинскими детьми.

Свою помощь также оказывает королевская семья Великобритании. Как оказалось, они тоже принимают беженцев из нашей страны в своих имениях.

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Британское издание Express сообщает, что Винздоры не хотели предавать свои планы большой огласке, а лишь надеялись продемонстрировать свою солидарность с украинцами, пострадавшими от российского вторжения.

Вероятно по той же причине дворец не сообщает информацию, где именно разместились переселенцы.

При этом представители монаршей династии продолжают и публично помогать народу Украины. Так, Кейт Миддлтон и принц Уильям лично пообщались с волонтерами, чтобы узнать, какая помощь нужна стране, а также посетили Украинский культурный центр в Лондоне, который занимается сбором материальной помощи Украине.

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Королева Елизавета тоже всячески демонстрирует свою поддержку украинцам. Недавно для своего редкого выхода в свет на открытие новой линии метро глава британской монархии выбрала наряд в трендовых сине-желтых оттенках.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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