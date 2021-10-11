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Королевская семья запретила принцу Эндрю, которого обвиняют в изнасиловании 17-летней, появляться на публике

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
11 октября, 11:30
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Британские монархи впервые отреагировали на обвинения американки Вирджинии Джуффре, которая обвинила сына Елизаветы II в изнасиловании
Королевская семья отреагировала на секс-скандал вокруг принца Эндрю
Королевская семья отреагировала на секс-скандал вокруг принца Эндрю / Фото: Getty Images

Долгое время члены королевской семьи никак не комментировал скандальное дело принца Эндрю.Букингемский дворце по-прежнему официальных комментариев не дает, но источники приближенные к членам королевской семьи впервые рассказали о реакции британских монархов на все происходящее. Во дворце считают, что расследование по делу об изнасиловании нанесет большой вред британской монархии.

Как пишет Page Six, что королевская семья запретила принцу Эндрю появляться на публике.

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Чарльз, Анна и Эдвард крайне смущены тем, что происходит вокруг принца Эндрю. Он никогда не вернется к исполнению официальных обязанностей. Для него нет пути назад, – рассказал источник.

Принц Чарльз, принц Эндрю и Елизавета II
Принц Чарльз, принц Эндрю и Елизавета II / Фото: Getty Images

Отмечается, что принц Уильям предложил ограничить публичную жизнь принца Эндрю. У герцога Кембриджского достаточно сложные отношения с дядей. Он считает сына королевы угрозой для королевского монархии.

Сам принц Эндрю продолжает хранить молчание. Известно, адвокаты герцога Йоркского пытаются решить его судебные разбирательства с американкой Вирджинией Джуффре.

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Секс-скандал вокруг принца Эндрю:

Вирджиния Джуффре подала иск в отношении среднего сына Елизаветы II в федеральный суд Манхэттена. По словам американки, финансист Джеффри Эпштейн заставлял заниматься ее сексом с принцем Эндрю, когда ей было 17 лет. Как утверждает американка, принц Эндрю знал, что она несовершеннолетняя.

Вирджиния Джуффре с принцем Эндрю
Вирджиния Джуффре с принцем Эндрю / Фото: BBC

Вирджиния Джуффри рассказывала, что с герцогом Йоркским она познакомилась 10 марта 2001 года. Тогда Эпштейн отправился с ней в Лондон, чтобы представить своему товарищу. Вместе они посетили VIP-секцию ночного клуба Tramp, где принц умышленно заказал для несовершеннолетней водку и пригласил на танец. После этого они поехали в дом подруги Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл.

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В машине Гислейн сказала, чтобы я сделала для Эндрю то же, что я делала для Джеффри. И мне просто стало плохо. Это было ужасное время! Самое страшное за всю мою жизнь. Я подверглась насилию со стороны представителя королевской семьи, – говорила американка.

Впервые американка публично обвинила принца Эндрю в изнасиловании в 2019 году. Но тогда сын королевы опроверг ее слова, а их совместную фотографию назвал подделкой.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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