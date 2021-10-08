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Королевские эксперты против фильма Спенсер о принцессе Диане: Это лишает ее достоинства

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
8 октября, 11:23
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Картина с Кристен Стюарт в главной роли выйдет на экраны уже в ноябре. Но еще до премьеры фильм "Спенсер: тайна принцессы Дианы" раскритиковали в Сети
Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы для фильма "Спенсер"
Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы для фильма "Спенсер" / Фото: twitter.com/neonrated

Королевские эксперты считают, что новый фильм о Диане Спенсер лишает ее "уважения и достоинства". В картине есть сцены, где принцесса плачет на глазах у своего сына Уильяма, когда борется с расстройством пищевого поведения и самоповреждениями.

В некоторых тревожных сценах Диана фантазирует о том, чтобы броситься с лестницы и задушить себя жемчужным ожерельем, подаренным ей мужем принцем Чарльзом.

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Главный редактор журнала Majesty Magazine, который пишет о королевской семье, Ингрид Сьюард заявила о фильме следующее:

Это очень жестоко — изображать ее таким образом. Уильям и Гарри разозлятся и будут очень обижены. Им покажется ужасным, что их мать показывают в таком важном фильме именно таким образом.

Принцесса Диана – слева, Кристен Стюарт на съемках – справа
Принцесса Диана – слева, Кристен Стюарт на съемках – справа / Фото: Getty Images, Скриншот из Daily Mail

Такого же мнения придерживается и журналист, а по совместительству, королевский биограф Пенни Джунор, пишет The Daily Mail:

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Это абсолютно неоправданно. Бедный Уильям — вот все, что я могу сказать. Давайте просто оставим Диане хоть немного уважения и чести.

Что известно о фильме "Спенсер"

Сюжет картины "Спенсер: тайна принцессы Дианы" расскажет о рождественских праздниках 1991 года, которые королевская семья традиционно провела в поместье Сандрингем. Именно в тот момент принцесса Диана принимает решение развестись с принцем Чарльзом.

В фильме покажут все переживания и трудности, которые выпали на долю Леди Ди. О многих из них королевская семья, вероятно, предпочла бы умолчать, но мать принцев Уильяма и Гарри поделилась всем еще при жизни в интервью.

Режиссером фильма выступает Пабло Ларраин, который ранее снял биографическую драму "Джеки" о событиях в жизни Джеки Кеннеди после убийства ее супруга – президента США. Сценарист – создатель популярного сериала "Острые козырьки" Стивен Найт.

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В мировой прокат фильм "Спенсер" выйдет 4 ноября.

Смотрите видео о других фильмах и сериалах о принцессе Диане:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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