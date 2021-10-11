Королевский эксперт рассекретил, что помогло Елизавете II справиться со смертью супруга

95-летняя королева обратилась к своей христианской вере, чтобы преодолеть продолжающуюся драму, коснувшуюся всей королевской семьи

Елизавета II справилась со всеми потрясениями жизни с помощью веры - королевский эксперт / Фото: Getty Images

Отказавшись от королевских обязанностей и переехав в США, принц Гарри и Меган Маркл разгромили королевскую семьи в интервью. Затем последовала смерть принца Филиппа. После принца Эндрю обвинили в изнасиловании.

Пережить все трудности Ее Величеству помогла вера. Так считает королевский автор Мэтью Деннисон. В интервью Fox News он рассказал, что 95-летняя королева обратилась к своей христианской вере, чтобы преодолеть продолжающуюся драму, сотрясающую дворец.

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У нее есть сильная религиозная вера. Одна из вещей, которые делала королева – молилась на протяжении всего этого времени. У нее также есть верная, поддерживающая группа личных секретарей, фрейлин и преданных друзей, – говорит Деннисон.

Елизавета II в Лондоне / Фото: Getty Images

Семья также играет важную роль в жизни Елизаветы II. Несмотря на то, что герцог и герцогиня Сассекские переехали в Калифорнию, 37-летний Гарри все еще тесно связан со своей бабушкой.

В конце концов, решение об отступлении (Гарри и Меган) необходимо было сначала принять королеве, – сказал королевский эксперт.

Напомним, что недавно Елизавета II впервые заговорила о покойном принце Филиппе после его смерти. Это произошло на церемонии открытия шестой сессии шотландского парламента в начале октября.

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Шотландию Елизавета II посетила вместе со своим сыном принцем Чарльзом и его женой Камиллой, герцогиней Корнуольской.

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