Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🚨 Задержание Саакашвили 🍿 Дело Труханова

Вещи Леннона

Признание Лорак

Insta-развод

Адель в Vogue

Секси-танец Златы

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Монархи

Королевский эксперт рассекретил, что помогло Елизавете II справиться со смертью супруга

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
11 октября, 06:30
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
95-летняя королева обратилась к своей христианской вере, чтобы преодолеть продолжающуюся драму, коснувшуюся всей королевской семьи
Елизавета II справилась со всеми потрясениями жизни с помощью веры - королевский эксперт
Елизавета II справилась со всеми потрясениями жизни с помощью веры - королевский эксперт / Фото: Getty Images

Отказавшись от королевских обязанностей и переехав в США, принц Гарри и Меган Маркл разгромили королевскую семьи в интервью. Затем последовала смерть принца Филиппа. После принца Эндрю обвинили в изнасиловании.

Пережить все трудности Ее Величеству помогла вера. Так считает королевский автор Мэтью Деннисон. В интервью Fox News он рассказал, что 95-летняя королева обратилась к своей христианской вере, чтобы преодолеть продолжающуюся драму, сотрясающую дворец.

Реклама

У нее есть сильная религиозная вера. Одна из вещей, которые делала королева – молилась на протяжении всего этого времени. У нее также есть верная, поддерживающая группа личных секретарей, фрейлин и преданных друзей, – говорит Деннисон.

Елизавета II в Лондоне
Елизавета II в Лондоне / Фото: Getty Images

Семья также играет важную роль в жизни Елизаветы II. Несмотря на то, что герцог и герцогиня Сассекские переехали в Калифорнию, 37-летний Гарри все еще тесно связан со своей бабушкой.

В конце концов, решение об отступлении (Гарри и Меган) необходимо было сначала принять королеве, – сказал королевский эксперт.

Напомним, что недавно Елизавета II впервые заговорила о покойном принце Филиппе после его смерти. Это произошло на церемонии открытия шестой сессии шотландского парламента в начале октября.

Реклама

Шотландию Елизавета II посетила вместе со своим сыном принцем Чарльзом и его женой Камиллой, герцогиней Корнуольской.

Еще новости по теме:

Реклама

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Ближайшие события

Miss Ukraine Universe-2021

15 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Дэниел Крейг уходит в отставку
ТОП-5 подружек Джеймса Бонда
Ева Грин
Ева Грин
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опрос
Все обсуждают
Первое интервью Ани Лорак после 7 лет молчания
Что сказала певица?
Сольник звезды
Джамала
21 октября / 19:00
5 концертов октября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять