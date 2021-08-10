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Королевский эксперт считает, что поездка Кейт и Уильяма в Балморал будет "скверной" из-за смерти Филиппа

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
10 августа, 06:30
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По традиции королевская семья проводит конец лета в замке Балморал. Это будет первый отпуск Елизаветы II и ее родных без герцога Эдинбургского
Кейт Миддлтон и принц Уильям отправляются в Балморал
Кейт Миддлтон и принц Уильям отправляются в Балморал / Фото: Getty Images, Wikipedia

Балморал стал домом для королевской семьи с тех пор, как королева Виктория и принц Альберт приобрели его в 1852 году и построили на этом месте новый замок.

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Ее Величество в поездке в Шотландию всегда сопровождал принц Филипп, но в этом году он ушел из жизни и оставил свою супругу.

Королевский эксперт Даниэла Эльзер считает, что этот отпуск будет "довольно скверным" для королевы и герцогов Кембриджских. Кейт и Уильям тоже отправляются в резиденцию, где проведут с Елизаветой II некоторое время.

Впервые за многие годы с ними не будет принца Филиппа. Его отсутствие будет довольно остро ощущаться. Ведь герцог Эдинбургский был душой компании, – цитирует Даниэлу Эльзер Express.

По ее словам, продолжающийся конфликт принца Гарри и Меган Маркл с другими членами королевской семьи также может повлиять на поездку.

Хотя ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон и Меган Маркл удалось найти общий язык после рождения дочери герцогов Сассекских, официального комментария по этому поводу не было.

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Вероятно, для Кейт и Уильяма поездка в Балморал будет непростой, но они смогут разделить ее с королевой, а Елизавета II проведет время с правнуками.

Зачем хотели отравить сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма – смотрите в сюжете:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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