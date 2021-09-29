Королевский выход: Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили премьеру фильма о Джеймсе Бонде (фото)

Члены королевской семьи стали почетными гостями кинопремьеры новой части бондианы в Лондоне

Члены королевской семьи посетили премьерный показа фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" / Фото: Getty Images

В Британии состоялась премьера фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Выход картины из-за пандемии постоянно переносился, так что премьерный показ стал настоящим светским событием.

По традиции последние премьерные показы фильмов об агенте 007 проходят в Лондоне и их обязательно посещают члены королевской семьи. На мероприятие пришли Кейт Миддлтон и принц Уильям, принц Чарльз с супругой Камиллой.

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Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

Для светского выхода герцогиня Кембриджская выбрала платье Jenny Packham в пол, расшитое пайетками и камнями разных цветов.

Камилла на премьерном показе появилась в голубом платье с нежной вышивкой бисером.

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Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Перед премьерой фильма о Бонде члены королевской семьи пообщались с исполнителем главной роли — Дэниелом Крейгом, Рами Малеком и Леа Сейду

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Напомним, что "Не время умирать" — последний фильм, в котором роль Бонда сыграл Дэниель Крейг.

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