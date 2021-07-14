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Крестины дочери Меган и Гарри

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Крестины дочери Меган Маркл и принца Гарри определят отношения пары с королевской семьей

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
14 июля, 11:04
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Герцоги Сассекские не сообщают, когда и где состоятся крестины их дочери Лилибет. Эксперты считают, что это событие повлияет на отношения пары с королевской семьей
Принц Гарри и Меган Маркл могут крестить дочь в Лондоне
Принц Гарри и Меган Маркл могут крестить дочь в Лондоне / Фото: Getty Images

Меган Маркл и принц Гарри в начале июня стали родителями во второй раз. Королевская семья поздравила герцогов Сассекских с рождениями дочери Лилибет Дианы Маунтбеттен-Виндзор. По информации СМИ скоро может состояться крещение дочери Меган Маркл и принца Гарри. По мнению королевского эксперта Даниелы Элсер это событие может повлиять на отношения пары с королевской семьей. Об этом пишет Daily Express.

Если герцоги Сассекские примут решение крестить Лилибет осенью во время своего визита в Лондона, то это будет расценено как шаг к примирению. Если же крестить дочь пара будет в США, то они могут окончательно испортить отношения с королевской семьей.

Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

"Решение крестить Лилибет в США, вдали от королевы, которая отказалась от международных поездок, станет знаком окончательного разрыва с семьей", — рассказала эксперт.

Не исключено, что принц Гарри и Меган Маркл не станут афишировать крещение дочери. Но и это может быть расценено как неуважение к королеве.

Напомним, недавно Опра Уинфри отказалась быть крестной дочери Меган Маркл и принца Гарри.

Есть ли шанс на примирение королевской семьи и Меган Маркл – смотрите в сюжете:

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл готовят фильм о королевской семье.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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