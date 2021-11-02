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Кто заменит Елизавету II на престоле: три главных кандидата

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
2 ноября, 17:54
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Последнее время британский народ обеспокоен состоянием здоровья королевы. Рассказываем, кому достанется корона в случае, если Елизавета II уйдет
Кто займет британский престол после Елизаветы II
Кто займет британский престол после Елизаветы II / Фото: Коллаж: Сегодня

Королева Елизавета II правит почти семь десятилетий и в апреле этого года ей исполнилось 95 лет. Недавно стало известно, что медики рекомендовали Ее Величеству отдохнуть и отказаться от рабочих поездок и встреч.

При этом во дворце убеждают, что с Елизаветой II все в порядке, а накануне ее заметили за рулем Jaguar на территории Виндзорского замка.

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Елизавета II за рулем авто / Скриншот: twitter.com/KenbwoyM

Конечно, все желают британской королеве здоровья и долголетия (хотя последнего ей не занимать), но что будет, если она по любой причине оставит престол? Кому достанется корона?

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Кто займет трон после Елизаветы II

Муж Елизаветы II, принц Филипп, скончавшийся в апреле этого года, много лет был рядом с ней, но не претендовал на роль короля.

Так что, с вероятностью 99%, после королевы будет править ее первенец – принц Чарльз Уэльский, который уже давно выполняет поручения королевы от ее имени.

Принц Чарльз Уэльский – первый в очереди на трон
Принц Чарльз Уэльский – первый в очереди на трон / Фото: Getty Images

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За Чарльзом следует его старший сын, принц Уильям, герцог Кембриджский. Многие эксперты считают, что правление Чарльза продлится не долго, и именно Уильяму пророчат роль нового короля Великобритании.

Принц Уильям – второй в очереди на престол
Принц Уильям – второй в очереди на престол / Фото: Getty Images

Третьим в очереди на корону сейчас находится первенец принца Уильяма и Кейт Миддлтон – принц Джордж, которому этим летом исполнилось 8 лет. Джордж может стать королем, но это произойдет не менее, чем через 50-60 лет.

Принц Джордж – третий в очереди на престол
Принц Джордж – третий в очереди на престол / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Так, принц Чарльз, принц Уильям и принц Джордж – первые претенденты на корону.

Королева Елизавета II в окружении трех наследников престола Фото: instagram.com/theroyalfamily

В списке престолонаследников также есть и другие члены королевской семьи, в их числе: принцесса Шарлотта, принц Луи, принц Гарри и Арчи Маунтбеттен-Виндзор, Лилибет Диана, принц Эндрю, принцесса Беатрис и принцесса Евгения.

Но мы с вами точно не увидим никого из них на месте Елизаветы II (если только не планируем жить вечно).

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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