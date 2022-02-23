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Курьезы СМИ: вспоминаем случаи, когда сообщалось о смерти Елизаветы II

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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23 февраля, 12:09
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Елизавета II является самым долгоживущим и самым долгоправящим монархом Британии. В этом году она празднует 70-летний юбилей правления.
Сколько раз в СМИ сообщали о смерти Елизаветы II
Сколько раз в СМИ сообщали о смерти Елизаветы II / Фото: AFP

Не удивительно, что о жизни британского монарха ходит много слухов. Если к скандалам в королевской семье все привыкли, то некоторые новости вызывают шок.

Вчера американское издание Hollywood Unlocked сообщило о смерти королевы, ссылаясь на источники во дворце. Естественно, в Британии это быстро опровергли. При этом главный редактор издания утверждает, что это все правда.

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Скриншот: Instagram

Но за последние несколько лет Елизавету II в СМИ хоронили не один раз.

В 2020 году на сайте государственного радио Франции Radio France Internationale появились некрологи известных персон, которые на данный момент живы. Издание случайно похоронило не только Елизавету II, но еще американского актера и режиссера Клинта Иствуда, бразильского футболиста Пеле, и французскую актрису Брижит Бардо.

Соединенное королевство сегодня утром осиротело. Букингемский дворец официально объявил о смерти королевы Елизаветы ІІ. Королеве, умершей от..., 21 апреля 2020 года исполнилось 94 года, – цитировала французский сайт издание The Independent.

Представители радиостанции заявили, что публикация некрологов случилась из-за технической ошибки и извинились.

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В 2021 году британский телеведущий Аластер Кэмпбелл в эфире утреннего шоу, обсуждая смерть принца Филиппа, случайно похоронил королеву.

Мы много говорили о принце Филиппе после смерти королевы

После случившегося Кэмпбелл принес телезрителям свои извинения. Он отметил, что оговорился, а Ее Величество, само собой, жива.

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К слову, на случай смерти Елизаветы II уже давно создан план, который называется операция "Лондонский мост". План подробно расписывает действия государственных структур в десятидневный период между смертью королевы и ее похоронами.

Когда Ее Величество уйдет из жизни, первым об этом узнает премьер-министр. Он будет единственным членом правительства, который сделает официальное заявление в СМИ.

Ранее королева рассказала о проблемах с ногами.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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