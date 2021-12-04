Лилибет Диане – 6 месяцев! ТОП интересных фактов о втором ребенке Меган и Гарри

Прошло шесть месяцев с тех пор, как у Меган Маркл и принца Гарри появилась дочка. Вот все, что мы знаем о дочери герцога и герцогини Сассекских, родившейся 4 июня

Что известно о дочери Меган Маркл и принца Гарри / Фото: Getty Images

Несмотря на то, что принц Гарри и Меган Маркл еще не поделились фотографией своего второго ребенка (и Арчи, к слову, тоже), они раскрыли множество интересных подробностей о малышке Лили. Напомним, что Лилибет Диана родилась 4 июня, в Санта-Барбаре.

Интересные факты о Лилибет Диане

Дочь Меган и Гарри встретилась со своей прабабушкой

Вскоре после рождения, Лилибет Диану Маунтбеттен-Виндзор познакомили с королевой Елизаветой II. Лили показали Ее Величеству по видеозвонку.

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По словам источника, герцог и герцогиня Сассекские "были очень взволнованы и не могли дождаться, чтобы рассказать королеве о пополнении в семье".

Лилибет может претендовать на британский престол

Лилибет Диана занимает восьмое место в очереди на трон. Перед ней – старший брат Арчи, который родился в мае 2019 года.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: instagram.com/misanharriman

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Дочь Меган и Гарри – настоящая калифорнийская девочка

В отличие от своего брата Арчи, который родился в Великобритании, малышка Лили появилась на свет в США, Калифорния. Ее мама, Меган, тоже родом из этого штата.

У Лилибет может быть два гражданства

Независимо от того, где родилась малышка Лили, поскольку Меган является гражданкой США, а принц Гарри – гражданином Великобритании, их дети имеют право на получение гражданства США и Великобритании.

Лилибет появилась в детской книге Меган Маркл

Вообще-то там есть и Арчи. Бывшая актриса выпустила книгу "Скамейка", в которой можно найти иллюстрацию будто вдохновленною спокойной жизнью принца и его супруги.

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Книга Меган Маркл – "Скамейка" / Фото: Amazon

На картинке мужчина сидит на скамейке вместе с сыном и кормит цыплят с Арчи, а женщина в шляпе стоит в саду с малышкой дочкой.

Изначально я написала это просто как стихотворение для моего мужа в День отца, и это было о моем наблюдении за ним и его отцом, что было самым прекрасным, – призналась ранее Меган Маркл.

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