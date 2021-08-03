Мама принцессы Евгении назвала фото зятя с моделями на яхте сфабрикованной историей

На выходных супруг внучки Елизаветы II попал в скандал из-за фото с моделями. Мама принцессы Евгении прокомментировала фото зятя

Мама принцессы Евгении прокомментировала скандальные фото зятя / Фото: instagram.com/princesseugenie

Не только принц Гарри может провоцировать скандалы в королевской семье. На выходных супруга принцессы Евгении Джека Бруксбэнка засняли на яхте с моделями.

Супруг внучки Елизаветы II проводил время в компании трех девушек во время морской прогулки в Италии. Имена девушек, отдыхавших вместе с Бруксбэнком, известны: модели Мария Буччеллати и Эрика Пелосини, а также бывший редактор модного журнала Рэйчел Залис, которая сейчас является коллегой Джека. Супруг принцессы Евгении является бренд-директор компании Casamigos Tequila, а Рэчел Залис – директор.

Муж принцессы Евгении в Италии с моделями / Фото: instagram.com/libellerevista

Муж принцессы Евгении в Италии / Фото: instagram.com/libellerevista

Мужа принцессы Евгении сфотографировали на яхте с моделями / Фото: instagram.com/libellerevista

Как пишет Daily Mail, Джек приехал в Италию по работе. Он посетил благотворительный бал Unicef ​​Summer Gala, спонсором которого выступила компания Casamigos.

Отмечается, принцесса Евгения с пятимесячным сыном осталась в Виндзоре.

Все это время королевская семья не комментировала фото, которые появились во всех СМИ. Молчание нарушила Сара Йоркская – мама принцессы Евгении.

Эта история была полностью сфабрикована, он работает представителем Casamigos, он выполнял свою работу, – отметила экс-супруга принца Эндрю, сына Елизаветы II.

Мама принцессы Евгении назвала зятя примерным семьянином.

Джек – очень честный человек. Он один из моих самых любимых людей, я называю его Джеймсом Бондом. Он замечательный отец, потрясающий мужчина, – добавила Сара Йоркская.

Принцесса Евгения никак не прокомментировала появившиеся фотографии в СМИ.



Из-за чего в королевской семье могут поссориться:

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