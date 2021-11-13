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Меган Маркл была вынуждена общаться с отцом, чтобы защитить принца Гарри от королевской семьи

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
13 ноября, 10:23
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Лондонский суд обнародовал тексты электронных писем герцогини Сассекской. Как оказалось, родные принца Гарри настаивали, чтобы Меган первая написала отцу, который с ней не хочет общаться
Меган Маркл вынуждена была написать своему отцу из-за давления королевской семьи на принца Гарри
Меган Маркл вынуждена была написать своему отцу из-за давления королевской семьи на принца Гарри / Фото: Скриншот из YouTube

Супруга принца Гарри вначале этого года выиграла громкое судебное разбирательство с лондонским издательством Associated Newspapers после того, как оно опубликовало отрывки из письма, которое Меган написала своему отцу в 2018 году.

Теперь газетная группа подала судовой иск с требованием отменить это решение, потому что, по их мнению, Маркл, которая появилась на публике в платье с откровенным декольте, сама хотела, чтобы ее письма просочились в газеты.

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Причиной апелляции послужили новые отрывки переписки Меган с ее бывшим пресс-секретарем. Ему она рассказывала о своих переживаниях из-за реакции королевской семьи на ее конфликт с отцом, который регулярно портит репутацию дочери скандальными высказываниями.

Как оказалось, представители монаршей династии постоянно давили на принца Гарри требуя, чтобы он убедил жену помириться с отцом.

Возможно, Меган Маркл знала, что ее письма об отце обнародуют
Возможно, Меган Маркл знала, что ее письма об отце обнародуют / Фото: Getty Images, Скриншот из YouTube

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Я вижу, сколько боли это причиняет Гарри. Даже после бесконечных объяснений его семья опять спрашивает: "Разве она (Меган – ред.) не может просто остановить это?". Они принципиально не понимают. По крайней мере, написав отцу, можно будет сказать, что я пыталась. Я иду на это, чтобы защитить своего мужа от постоянных ругательств. К тому же, есть шанс, хоть и очень маленький, что я всё-таки смогу убедить отца остановиться, – говорится в одном из сообщений Маркл.

Associated Newspapers утверждает, что по содержанию писем заметно, как Меган отправляла их понимая, что они могут быть обнародованными. Из-за этого даже несколько раз назвала своего отца "папой", так как предполагалось, что это тронет читателей.

Апелляционное решение суд пока что не принял.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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