Меган Маркл и принц Гарри готовятся выступить с речью в Нью-Йорке

У Меган Маркл и принца Гарри нет времени расстраиваться из-за результатов премии "Эмми". В эту субботу герцоги Сассекские выступят на звездном концерте Global Citizen Live в поддержку вакцинации.Об этом пишет Town and Country.
Принц Гарри и Меган Маркл собираются призвать страны G7 и Евросоюза пожертвовать не менее миллиарда доз вакцины от COVID-19 всем нуждающимся странам.
Мы так рады объявить, что принц Гарри и Меган присоединятся к нам на Global Citizen Live в эту субботу! – сообщили организаторы.
Известно, что в концерте примут участие Билли Айлиш, BTS, Coldplay, Эд Ширан, Элтон Джон, Хью Джекман.
Напомним, недавно принц Гарри и Меган Маркл вошли в топ-100 самых влиятельных людей по версии Time.
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