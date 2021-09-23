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Меган Маркл и принц Гарри готовятся выступить с речью в Нью-Йорке

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
23 сентября, 13:38
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Это будет первое совместное появление Меган Маркл и принца Гарри на мероприятии после рождения дочери
Меган Маркл и принц Гарри приедут в Нью-Йорк
Меган Маркл и принц Гарри приедут в Нью-Йорк / Фото: Getty Images

У Меган Маркл и принца Гарри нет времени расстраиваться из-за результатов премии "Эмми". В эту субботу герцоги Сассекские выступят на звездном концерте Global Citizen Live в поддержку вакцинации.Об этом пишет Town and Country.

Принц Гарри и Меган Маркл собираются призвать страны G7 и Евросоюза пожертвовать не менее миллиарда доз вакцины от COVID-19 всем нуждающимся странам.

Мы так рады объявить, что принц Гарри и Меган присоединятся к нам на Global Citizen Live в эту субботу! – сообщили организаторы.

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Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Известно, что в концерте примут участие Билли Айлиш, BTS, Coldplay, Эд Ширан, Элтон Джон, Хью Джекман.

Напомним, недавно принц Гарри и Меган Маркл вошли в топ-100 самых влиятельных людей по версии Time.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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