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Меган Маркл и принц Гарри отказались от приглашения Елизаветы II приехать на Рождество

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
18 ноября, 16:28
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Елизавета II готова была пойти на встречу мятежной паре. По информации инсайдеров, королева хотела бы видеть Меган Маркл и принц Гарри вместе с королевской семьей на Рождество
Меган Маркл и принц Гарри отказались приехать в Британию на новогодние праздники
Меган Маркл и принц Гарри отказались приехать в Британию на новогодние праздники / Фото: Getty Images

Елизавета II планирует устроить традиционный прием в Сандрингеме, собрав за большим столом своих самых близких родственников. Королева очень надеялась впервые увидеть 6-месячную Лилибет и уже повзрослевшего Арчи. По информации Page Six, Меган Маркл и принц Гарри отказались от визита в Британию на рождественские праздники.

Гарри и Меган не приедут. Если бы они собирались, они бы уже сообщили об этом своей семье... Но это первое Рождество Ее Величества без мужа, поэтому можно было надеяться, что они захотят быть с ней, – рассказал источник.

Источники считают, что герцоги Сассекские не приедут, потому что не хотят повышенного внимания к себе со стороны СМИ.

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Принц Гарри и его супруга Меган Маркл
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл / Фото: Getty Images

А вот писатель Стюарта Пирс говорит, что Меган и Гарри слишком заняты новыми проектами. Об этом пишет Express.

Конечно, вся остальная семья соберется вместе, чтобы увидеть королеву в Сандрингеме, особенно потому, что Филиппа там больше не будет. Это будет тяжелое Рождество, другое Рождество, – отметил писатель.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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