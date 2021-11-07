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Меган Маркл и принц Гарри планируют поехать в "фальшивые" королевские туры

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
7 ноября, 17:03
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Меган Маркл и принц Гарри в следующем году планируют посетить несколько стран и принять участие в ряде мероприятий
Принц Гарри и Меган Маркл не прилетят в Великобританию на мероприятие в честь принцессы Дианы
Принц Гарри и Меган Маркл не прилетят в Великобританию на мероприятие в честь принцессы Дианы / Фото: Getty Images

В сентябре герцоги Сассекские посетили Нью-Йорк. За время своего визита они также успели встретиться с мэром Нью-Йорка, посетить начальную школу и выступить с речью о массовой вакцинации. Эксперты отметили, что эта поездка принца Гарри и Меган Маркл очень напоминала официальный королевский тур.

В окружении герцогов Сассекских поговаривают, что в следующем году таких поездок будет больше. Пара планирует поехать в Японию, Австралию и некоторые города США. Об этом пишет Daily Express.

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Согласно очень хорошему источнику, Гарри и Меган планируют, скажем так, "фальшивые" королевские туры в 2022 году, — рассказал королевский эксперт Нил Шон.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

К слову, в следующем году принц Гарри и Меган Маркл точно не собираются пропадать с поле зрения СМИ. Известно, что внук королевы презентует мемуары о своей жизни в королевской семье. По слухам, новые откровения принца Гарри могут спровоцировать новый скандал с членами королевской семьи.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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