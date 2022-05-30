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Меган Маркл и принц Гарри станут "частью толпы" на юбилее королевы – эксперты

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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30 мая, 09:00
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Королевские эксперты уверены, что принц Гарри и Меган Маркл во время празднования Платинового юбилея правления королевы будут лишь обычными зрителями
Меган Маркл и принц Гарри не примут участие в большинстве мероприятий в честь юбилея королевы
Меган Маркл и принц Гарри не примут участие в большинстве мероприятий в честь юбилея королевы / Фото: Getty Images

Уже через несколько дней вся Великобритания будет приветствовать Ее Величество с Платиновым юбилеем правления. В списке приглашенных оказалось и семейство герцогов Сассекских.

Единственное условие, которое коснется принца Гарри и Меган Маркл, – они не смогут присоединиться к королевской семье на балконе Букенгемского дворца во время парада. Так как, по решению королевы, на большей части мероприятий в честь праздника смогут присутствовать лишь члены семьи, исполняющие королевские обязанности.

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В связи с этим у королевских экспертов появились основания предполагать, что Сассекские будут не более чем "частью толпы" на торжестве.

Впервые вы увидите Меган и Гарри на публике во время празднования в пятницу, на службе в честь Дня благодарения в соборе Святого Павла, там они будут лишь частью толпы, сидящей на церковной скамье, – заявил источник изданию Page Six.

Несмотря на такие заявления, пристального внимания со стороны общественности семье избежать все же не удастся. Ведь планируется, что на празднование Меган и Гарри прибудут со своими детьми – Арчи и Лилибет. Приезд младших членов семьи Сассекских будет очень знаковым, ведь королева Елизавета за год еще не имела возможности познакомиться с правнучкой.

Возможно, что герцоги все же смогут наладить мир с другими членами королевской семьи. Ведь пока королевские эксперты предполагают "холодную" встречу принцев Гарри и Уильяма.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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