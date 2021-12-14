Меган Маркл и принц Гарри увидятся с королевской семьей на рождественском ужине

Елизавета II продолжает готовиться к празднованию первого Рождества без принца Филиппа. Известно, что королева хотела бы видеть герцогов Сассекских за рождественским столом вместе с другими членами королевской семьи

Меган Маркл и принц Гарри увидятся с членами королевской семьи на рождественские праздники / Фото: Getty Images

Ранее появлялась информация, что Меган Маркл и принц Гарри отказались от предложения королевы провести рождественские праздники в Лондоне. Герцоги Сассекские не передумали касаемо этой идеи.

Но по информации инсайдеров, мятежная пара присоединиться к праздничному семейному ужину по видеосвязи. Об этом пишет The Sun.

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Также Елизавета II собирается отправить подарки для принца Гарри, Меган Маркл и своих правнуков.

Будут некоторые подарки, но они будут очень официальными. Королева слишком любезна, чтобы вести себя по-детски и не включать принца Гарри и Меган Маркл в праздничные планы, – рассказал инсайдер.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Напомним, Ее Величество собирается принять гостей на традиционном рождественском ужине в Сандрингеме. Приглашение от королевы получили принц Чарльз с супругой, принц Уильям и Кейт Миддлтон вместе с детьми, принц Эдвард с семьей, принцесса Анна, Зара Тиндалл, принцесса Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли Моцци, и принцесса Евгения с супругом Джеком Бруксбэнком.