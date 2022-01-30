Меган Маркл и принц Гарри в шаге от судебного иска: разборки со Spotify и Netflix

Два года назад пара подписала многомилионный контракт со стриминговым сервисом, а теперь обвиняет компанию в дезинформации

Меган Маркл и принц Гарри заключили контракт со Spotify на 18 миллионов фунтов стерлингов еще два года назад / Фото: Getty Images

Герцог и герцогиня Сассекские призывают Spotify устранить дезинформацию о COVID-19 на потоковой платформе. Свою обеспокоенность по поводу "слишком реальных последствий дезинформации о ковиде" Меган и Гарри изложили на сайте собственного фонда Archewell.

С момента создания Archewell мы работали над преодолением глобального кризиса дезинформации в режиме реального времени. Сотни миллионов людей ежедневно страдают от серьезного вреда безудержной дезинформации, — говорится в их заявлении.

При этом сотрудничество со Spotify Меган маркл и принц Гарри прекращать не намерены. Тем более, что сделать это им не позволит контракт, который они заключили в 2020 году.

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Меган Маркл и принц Гарри обвинили своего работодателя / Фото: Getty Images

В рамках партнерства пара должна была размещать и выпускать оригинальные подкасты. Однако за все время, они выпустили лишь один подкаст, пишет People.

Меган и Гарри может ожидать иск

Согласно контракту, новые эпизоды Archewell Audio должны были регулярно выходить на Spotify, но этого не случилось. Компания уже даже ищет продюсеров для работы с Archewell Audio в помощь королевской паре.

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У Меган Маркл и принца Гарри также есть обязательства перед Netflix – сериал, продюсером которого должна ныла стать Меган, даже не в разработке.

Если герцог и герцогиня Сассекские продолжат ничего не делать, то могут не только лишиться уже полученных денег, но и заплатить компенсацию стриминговым платформам. В худшем случае – их кейс будут рассматривать в суде.

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